Конкуренция за руководящие должности ужесточается

Уровень конкуренции среди соискателей Новосибирской области остается умеренным: по данным сайта для поиска работы и сотрудников HeadHunter, на одну вакансию в июле претендовали в среднем шесть человек. Однако в разрезе профессиональных сфер ситуация серьезно отличается. Аналитики hh.ru выяснили, каким специалистам проще трудоустроиться, а каким — сложнее.

Наиболее высокая конкуренция за рабочее место в Новосибирской области наблюдается среди представителей профессиональной сферы «Высший менеджмент» — по данным за июль, на одну вакансию здесь приходится 9,4 резюме. Год назад конкуренция в этой сфере была почти в полтора раза ниже: всего 7,5 резюме на вакансию.

— Высокая конкуренция всегда была характерна для данной сферы: желающих получить руководящую должность обычно довольно много, а вот вакансии такого рода не отнесешь к широко распространенным. Напомню, что нормой для рынка труда считается ситуация, когда на вакансию претендуют пять-шесть человек, — отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

На втором месте по сложности поиска работы в регионе — «Искусство, развлечения, масс-медиа», на одну вакансию приходится 8,6 резюме.

Третье место принадлежит сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» — 7,8 резюме на вакансию (год назад — 4,5). Также высокая конкуренция наблюдается среди административного персонала — 7,6 резюме на вакансию (год назад — 4,8).

Проще всего найти работу в Новосибирской области представителям сферы «Медицина» (1,2 резюме на вакансию). Также дефицит кадров наблюдается в сферах: «Страхование» (1,4), «Рабочий персонал» (1,6), «Инсталляция и сервис» (1,7), «Строительство, недвижимость» (1,8 резюме на вакансию).

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