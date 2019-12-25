Конкурс по реконструкции и оснащению перинатального центра пройдет в начале 2020 года

Минстрой Новосибирской области объявил электронный аукцион на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, работы по строительству осуществляются поэтапно. Срок окончания выполнения работ — 15 декабря.2020 года.

Цена контракта 495 млн рублей. Источник финансирования- средства областного бюджета Новосибирской области.

Итоги аукциона будут подведены 10 января 2020 года.

Напомним, Новосибирский перинатальный центр входит в список шести объектов, расположенных на территории Сибирского федерального округа, которые реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Развитие здравоохранения». В целом, в 2019 году на их строительство и оснащение из федерального бюджета выделены 1,8 млрд рублей, в 2020 году — 3,9 млрд, в 2021 году — 2,9 млрд. На 1 октября освоение запланированных средств составило 25,5%. Законтрактованы 1,3 млрд рублей — 70,5% от объема средств, выделенных на 2019 год.

Здание перинатального центра запроектировано в 2013году. Оно построено на месте ранее существовавшего акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы, который в ходе реконструкции был полностью демонтирован. Перинатальный центр, согласно плану, представляет собой здание 6-7 этажное, в монолитном железобетонном каркасе, крестообразной конфигурации в плане.

Строительство здания велось в 2013 — 2014 годах. С 2015года строительство остановлено ввиду отсутствия финансирования без консервации объекта. Работы по реконструкции здания возобновлены в 2019 году.

Фото: пресс-служба Главэкспертизы России