Kuzina в Москве: теперь десятка

Сеть кондитерских эффектно завершила год — в Москве открылась десятая из ее столичных точек. Для любого бренда, обживающегося в столице, выход в двухзначную статистку присутствия — важнейший психологический рубеж. Впрочем, примечательна десятая точка еще и своим расположением: открылась она в «островном» формате на фудкорте «Вкусный бульвар» в ТРЦ «Мега Белая Дача II».

В обойме столичных «Мег» эта, расположенная у МКАД, в подмосковных Котельниках, — крупнейшая. От своих региональных аналогов-тезок ТРЦ отличается поистине исполинскими размерами: если «Мега» обычной областной столицы — это крытый торговый квартал с двумя «бульварами» и «площадью», то «Мега Белая Дача» — настоящий торговый город под кровлей. Общая площадь торгового центра составляет 303 тысячи кв. м, а арендопригодная — 225 тысячи, что по данному показателю делает его вторым крупнейшим в Европе после «Авиапарка», который располагается в Москве, и первым по торговой площади.

И, разумеется, «Мега Белая Дача» — вожделенная локация для всех ритейлерских и общепитовских проектов. Ведь трафик этого огромного комплекса — если не полная гарантия успеха, то уж точно его половина. А Kuzina как раз и выписывается в ситуативную схему типичного «меговского» променада.

Впрочем, прирост сети дала и малая родина бренда: практически параллельно с московской десятой точкой открылись еще две новосибирских, различающихся по формату: корнер «take away» в бизнес-центре «РИМ» и кондитерский магазин на улице Богдана Хмельницкого. Здесь Kuzina заместила долго стагнировавшую пиццерию New York Pizza.

Стратегия развития Kuzina подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи. В качестве локаций для открытия компания выбирает и центр города, и спальные районы. Кондитерские Kuzina работают в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Якутске. В крупнейших городах присутствия — в Новосибирске и Москве — у компании действуют собственные производства. К слову, общефедеральный объем сети в декабре тоже «округлился»: с открытием двух точек в Новосибирске и одной в Москве общее число кондитерских Kuzina достигло 60.

Фото предоставлено пресс-службой кондитерских Kuzina