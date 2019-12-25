Первую в России лабораторию по изучению будущего энергетики для школьников откроют в НГТУ НЭТИ

Сотрудники факультета энергетики НГТУ НЭТИ выиграли грант «Росмолодежи» на создание уникальной лаборатории энергетики будущего для школьников и студентов, сообщили в пресс-службе университета. Отмечается, что главным объектом лаборатории станет стенд-тренажер по интеллектуальной энергетике. Он позволяет смоделировать будущее энергетики, в котором все пользователи: сетевые компании, предприятия, поселения, частные дома и даже владельцы электромобилей — будут обмениваться энергией, эффективно и сообща решать задачу надежного и гибкого электроснабжения. Стенд моделирует систему, в которой основным источником генерации станут возобновляемые источники энергии, а управление энергосистемой станет полностью автоматическим и обретет элементы искусственного интеллекта.

В лаборатории будут проходить различные мероприятия для подготовки школьников к Олимпиаде НТИ, организованы соревнования, мастер-классы, образовательная деятельность. Здесь школьники, обучающиеся в энергоклассе НГТУ НЭТИ, и студенты будут осваивать прикладное программирование, энергетику, экономику, учиться работе в команде и системному мышлению. Лаборатория нового поколения с возможностью изучения энергетики будущего станет первой в России.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и факультета энергетики. Проект получил высокую оценку экспертов и финансовую поддержку в размере 2,5 млн рублей. Открытие лаборатории состоится в январе 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ