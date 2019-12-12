Конкурс по второму этапу строительства ледовой арены в Новосибирске не состоялся

Аукцион по выбору подрядчика на второй этап строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, признан несостоявшимся. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

— По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, — говорится на сайте.

Как ранее пояснил InfoPro54 министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт торги были ориентированы на привлечение подрядчика для проведения пусконаладочных и отделочных работ. К их выполнению победитель торгов должен был приступить 1 марта 2020 года, а завершить их — до 31 августа 2022 года.

Фото: Юлия Данилова