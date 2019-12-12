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Аддитивные технологии для индивидуальных имплантов

НИИТО и «Логикс-медицинские системы» нарабатывают компетенции по производству штучной продукции для сложных пациентов.
  • 12/12/2019, 18:42
Автор: Юлия Данилова
Аддитивные технологии для индивидуальных имплантов
В 2020 году «Логикс-медицинские системы» планирует выйти на международный рынок как проектировщик индивидуальных имплантов.

— В травматологии, ортопедии, нейрохирургии и неврологии многое связано с восстановлением костных дефектов. Аддитивные технологии позволяют нам решать эту проблему в тех случаях, когда другие способы невозможны, за счет изготовления индивидуальных имплантов для пациентов. Этой теме сейчас уделяется много внимания, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности директора НИИТО им. Я.Л.Цивьяна Андрей Корыткин.

В НИИТО работает лаборатория аддитивных технологий. Как пояснил руководитель лаборатории, врач травматолог-ортопед НИИТО Тариэл Мамуладзе, она занимается замещением дефектов крупных суставов скелета человека.

— Человек проходит компьютерную томографию. На основе полученных данных формируется объемная модель будущего импланта. За счет этого мы можем провести виртуальное планирование будущей операции, создать его объемное изображение в пластике, а после утверждения врачом воспроизвести в металле — титане — на 3D-принтере, — рассказывает Тариэл Мамуладзе. — Это очень важно, так как врач-хирург выходит на операцию уже четко понимая: что увидит и какие действия ему необходимо предпринять. Во-вторых, оперативное вмешательство ограничено по времени, и качественная подготовка позволяет оптимизировать этот процесс.

Он уточнил, что на базе НИИТО производится предоперационное планирование и разработка дизайна имплантов не только для нужд института, но и для других лечебных учреждений России и ближнего зарубежья. По словам Андрея Корыткина, в 2019 году в НИИТО были проведены 50 операций по установке индивидуальных имплантов — в рамках федеральных и региональных квот. Через лабораторию аддитивных технологий прошли около 200 пациентов.

Директор и основатель ООО «Логикс-медицинские системы» (Компания занимается технической разработкой имплантов. — Ред.) Игорь Красовский пояснил, что компания работает на рынке медицинских изделий 2,5 года. В ноябре поставила тысячный индивидуальный имплант для установки пациенту. Вся работа ведется в рамках госпрограммы. На индивидуальные заказы приходятся около 3% от всего объема.

— Совместно с лабораторий аддитивных технологий НИИТО мы создаем профессию, которой сегодня в России нигде не учат, — биоинженера, понимающего в технологии создания имплантов, их проектировании, а также знающего клиническую часть работы. В Европе эти специалисты сегодня являются одними из самых востребованных на рынке, — говорит Красовский.

География поставок имплантов компании — во все федеральные центры от Калининграда до Дальнего Востока. В 2020 году компания «Логикс-медицинские системы» планирует выходить на зарубежный рынок, но пока только как проектировщик.

— Для проектирования не нужно ничего кроме интернета. Сейчас мы разрабатываем специальную облачную платформу, в которой будут общаться врачи и инженеры. В начале следующего года представим ее. Подобные сервисы есть и за границей, но наши услуги стоят дешевле, а компетенции выше, — заявляет Игорь Красовский. — На зарубежный рынок пока не смотрим —  пока не понимаем, как можно наладить логистику. Это совершенно другие бумаги, разрешительные документы и т.д. — медицина очень консервативная отрасль. Хотя наши цены вполне конкурентоспособны: от 10 тысяч до 200 тысяч рублей за имплант. В Европе стоимость одного импланта — от 10 тысяч евро.

Оценить объем производства индивидуальных имплантов в 2020 году собеседник InfoPro54 отказался, отметив, что все будет зависеть от госфинансирования таких операций. Имеющееся на предприятии оборудование позволяет увеличить объем производства в 4 раза.

Тариэл Мамуладзе сообщил, что НИИТО настроено на проведение уникальных операций, в том числе по замещению огромных дефектов — до 40% костей таза.

— Со временем таких операция становится все больше. Мы вынуждены с каждым годом применять все более совершенные технологии. Крупные элементы всегда замещаются только индивидуальными имплантами. Их серийного производства не существует. Каждый случай уникален, и для этого нужны аддитивные технологии, лаборатория прототипирования и предоперационного планирования, — резюмировал травматолог-ортопед.

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