Консолидированная выручка МегаФон выросла на 4,3%

Основные финансовые и операционные показатели за 2018 год:
- Консолидированная выручка выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, составив 335 549 млн руб.
- Показатель OIBDA вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 124 042 млн руб.
- Показатель рентабельность OIBDA4 составил 37,0% по сравнению с 37,9% в 2017 году
- Чистая прибыль выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом до 21 068 млн руб.
- CAPEX увеличился на 45,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 81 456 млн руб.
- Свободный денежный поток для акционеров снизился на 86,2% по сравнению с прошлым годом до 4 869 млн руб.
- Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 294 318 млн руб.
- Число мобильных абонентов снизилось за год на 0,3% до 76,9 млн человек на 31 декабря 2018 года.
Фото: пресс-служба компании