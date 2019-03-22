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Консолидированная выручка МегаФон выросла на 4,3%

  • 22/03/2019, 16:22
ПАО «МегаФон», национальный российский оператор цифровых возможностей, объявляет финансовые и операционные результаты за 4 квартал и за 2018 год.

ПАО «МегаФон»Основные финансовые и операционные показатели за 2018 год:

  • Консолидированная выручка выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, составив 335 549 млн руб.
  • Показатель OIBDA вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 124 042 млн руб.
  • Показатель рентабельность OIBDA4 составил 37,0% по сравнению с 37,9% в 2017 году
  • Чистая прибыль выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом до 21 068 млн руб.
  • CAPEX увеличился на 45,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 81 456 млн руб.
  • Свободный денежный поток для акционеров снизился на 86,2% по сравнению с прошлым годом до 4 869 млн руб.
  • Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 294 318 млн руб.
  • Число мобильных абонентов снизилось за год на 0,3% до 76,9 млн человек на 31 декабря 2018 года.

Фото: пресс-служба компании

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