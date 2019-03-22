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Высота нового терминала аэропорта «Толмачёво» составит более 30 метров

Фасад объекта представлен как единая стеклянная лента, «оборачивающая» здание по периметру.
  • 22/03/2019, 16:01
фасад термината аэропорта Толмачёво

Высота нового терминала аэропорта «Толмачёво» составит более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры будут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич рассказал о комплексном развитии аэропорта.

Отмечается, что фасад нового терминала представлен как единая стеклянная лента, «оборачивающая» здание по периметру и подчеркивающая более высокий центральный объём, в котором расположены главные входы и основной вестибюль. Композиционной доминантой интерьера главного холла аэропорта служат колонны, облицованные нержавеющей сталью и своими очертаниями вызывающие ассоциации с самолётными турбинами или фотонными двигателями будущего, и отсылающими к развитию передовой науки, как одной из основных характеристик нашего региона, известного на весь мир Новосибирским Академгородком. Особенностью нового терминала станет и его высота – более 30 метров, что примерно соответствует высоте одиннадцатиэтажного дома.  Основным облицовочным материалом станет стекло с низким эффектом отражения – это позволит добиться эффекта взаимопроникновения улицы и внутреннего пространства, а продуманная вечерняя подсветка сделает комплекс заметным ориентиром как для подъезжающих к аэропорту людей, так и для пассажиров, подлетающих на самолёте. Еще одной особенностью нового комплекса станет историческая компонента, посвященная нашему прославленному земляку – легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Александру Ивановичу Покрышкину.

Хочется, чтобы здание расходилось на открытки. Интересное решение: не входя в здание, мы, по сути дела, сразу погружаемся во внутреннее пространство терминала – возможно, это действительно станет шагом в будущее, в двадцать второй век. Согласен, что это будет восприниматься фантастически, особенно в ночное время, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

терминал аэропорта Толмачёво

Проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво» планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет выделено 11,5 млрд рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Развитие аэропорта «Толмачёво» является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Помимо проекта строительства нового терминального комплекса, реализуется масштабный проект реконструкции комплекса второй взлетно-посадочной полосы, повышения пропускной связи с существующим перроном, расположенным рядом с терминалом путем строительства новых рулежных дорожек, по сути, расширение, строительство нового перрона для пассажирских и грузовых самолетов. На территории «Толмачёво» реализуется проект «Почты России» – строительство почтово-логистического центра общей площадью 50 тыс. квадратных метров, производительностью до 1 млн обрабатываемых отправлений в сутки. Строительство центра должно начаться уже в апреле.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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