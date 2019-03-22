РГС планирует вернуть лидерские позиции

— К 2021 году мы планируем стать лидером на розничном рынке страхования, войти в тройку лидеров в корпоративном бизнесе, а также в число крупнейших игроков на рынке страхования жизни, — об этом на встреча с партнерами в Новосибирске заявил вице-президент, руководитель блока партнерского страхования ПАО СК «Росгосстрах» (РГС) Станислав Чернятович.
При этом компания намерена сохранять и усиливать свое присутствие на сегменте прямых продаж, КАСКО, а также активно работать по развитию партнерских проектов, в том числе по автострахованию.
— К 2021 году классическое и LIFE-страхование должно занять в портфеле компании 50%. Наиболее приоритетным для нас направлением также является банкострахование. Мы считаем, что на этом сегменте рынка «Росгосстрах» не полностью реализовал свои возможности, — говорит Чернятович.
— К 2021 году, столетнему юбилею компании, мы должны выйти на первое место в розничном бизнесе, войти в топ-3 в корпоративном страховании и ДМС, — говорит Поправко. — Инструментами для этого послужат: обновленный рейтинг компании в 3 квартале 2019 года и, как следствие, восстановление аккредитации в ключевых финансовых структурах Новосибирской области; в сегменте LIFE — присоединение компании «ЭРГО-Жизнь» (с 13 марта «Росгосстрах Жизнь», актив куплен РГС); в сегменте авто — перезагрузка отношений с крупнейшими автосалонами Новосибирска за счет привлекательных условий сотрудничества и снижения тарифов для клиентов.
Как уточнили InfoPro54 в пресс-службе РГС, в Новосибирской области в 2017 году на долю компании по сборам приходилось 7,9% рынка, в 2018 — 3,4%. По КАСКО в области по итогам прошлого года «Росгосстрах» входит в топ-5 страховщиков, по страхованию имущества физлиц занимает 3 место.
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