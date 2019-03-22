РГС планирует вернуть лидерские позиции

— К 2021 году мы планируем стать лидером на розничном рынке страхования, войти в тройку лидеров в корпоративном бизнесе, а также в число крупнейших игроков на рынке страхования жизни, — об этом на встреча с партнерами в Новосибирске заявил вице-президент, руководитель блока партнерского страхования ПАО СК «Росгосстрах» (РГС) Станислав Чернятович.

При этом компания намерена сохранять и усиливать свое присутствие на сегменте прямых продаж, КАСКО, а также активно работать по развитию партнерских проектов, в том числе по автострахованию.

— К 2021 году классическое и LIFE-страхование должно занять в портфеле компании 50%. Наиболее приоритетным для нас направлением также является банкострахование. Мы считаем, что на этом сегменте рынка «Росгосстрах» не полностью реализовал свои возможности, — говорит Чернятович.

— К 2021 году, столетнему юбилею компании, мы должны выйти на первое место в розничном бизнесе, войти в топ-3 в корпоративном страховании и ДМС, — говорит Поправко. — Инструментами для этого послужат: обновленный рейтинг компании в 3 квартале 2019 года и, как следствие, восстановление аккредитации в ключевых финансовых структурах Новосибирской области; в сегменте LIFE — присоединение компании «ЭРГО-Жизнь» (с 13 марта «Росгосстрах Жизнь», актив куплен РГС); в сегменте авто — перезагрузка отношений с крупнейшими автосалонами Новосибирска за счет привлекательных условий сотрудничества и снижения тарифов для клиентов.

Директор Новосибирского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Максим Поправко отметил, что планы и задачи, стоящие перед филиалом, сопоставимы с теми, которые компания поставила для себя в масштабах России.

По сообщению пресс-службы компании, после трех убыточных лет ПАО СК «Росгосстрах», по предварительным данным, завершило 2018 год с прибылью 6,2 млрд рублей по ОСБУ (6,1 млрд рублей по МСФО). Результат был бы еще лучше, если бы не отрицательное влияние убытков от реализации проблемных ценных бумаг, оставшихся на балансе компании после смены акционера в 2017 году. Без них прибыль «Росгосстраха» составила бы 10,3 млрд рублей, отмечалось в пресс-релизе. В 2018 году компания собрала 69 млрд рублей страховой премии, капитал РГС составил 45 млрд рублей. В 2018 году все линии бизнеса, включая ОСАГО, стали прибыльными. В партнерском канале продажи выросли в 1,6 раза — до 5,2 млрд рублей, из них банкострахование — в 10 раз, до 2,1 млрд.

Как уточнили InfoPro54 в пресс-службе РГС, в Новосибирской области в 2017 году на долю компании по сборам приходилось 7,9% рынка, в 2018 — 3,4%. По КАСКО в области по итогам прошлого года «Росгосстрах» входит в топ-5 страховщиков, по страхованию имущества физлиц занимает 3 место.

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