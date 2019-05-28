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Константин Корсунь возглавил совет директоров АО «Завод «Экран»

Исполнять обязанности гендиректора АО «Завод «Экран» будет Сергей Трофимов.
  • 28/05/2019, 13:23
Константин Корсунь возглавил совет директоров АО «Завод «Экран»

Председателем Совета директоров АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга, управляющая компания индустриального парка «ЭКРАН») избран Константин Корсунь, ранее занимавший должность генерального директора акционерного общества. Исполнять обязанности гендиректора АО «Завод «Экран» будет Сергей Трофимов, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Отмечается, что в статусе председателя Совета директоров Константину Корусню предстоит осуществлять общее руководство стратегическими проектами АО «Завод «Экран», в том числе, реализацией индустриально-парковой модели на промышленных площадках других предприятий РАТМ Холдинга (АО «Катайский насосный завод», ПАО «Ростовский оптико-механический завод»), а также на базе арендованного имущественного комплекса АО «Сибэлектротерм».

Сергей Трофимов поддержит курс на увеличение капитализации компании за счет продвижения высокотехнологичных проектов, связанных с выпуском стеклоизделий и продолжит управлять промпарком как комплексом для интеграции науки и производств. С 2005 по 2017 год Сергей Трофимов работал на позиции генерального директора ЗАО «Экран-Развитие», с 2017 года – исполнительного директора по управлению индустриальным парком АО «Завод «Экран».

В настоящее время промпарк «ЭКРАН» (32 га) объединяет 203 предприятия, общая численность сотрудников в этих компаниях, занимающих 132 тыс. кв. м (или 95%) производственных площадей – 2,8 тыс. человек. В 2018 году выручка резидентов индустриального парка составила 5,3 млрд рублей. В прошлом году они инвестировали в модернизацию основных фондов 511,3 млн рублей, совокупный годовой объем налоговых отчислений достиг 191,2 млн (+26% к 2017 году).

На территории промпарка сосредоточено крупнейшее за Уралом производство стеклотары. В цехах функционируют три стекловаренные печи, освоен выпуск 120 видов продукции, отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Фото:пресс-служба РАТМ Холдинга

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