EnergyNet НТИ будет искать инвесторов и заказчиков для новосибирских разработчиков умной энергетики

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ открылась первая в Новосибирской области вузовская «Точка кипения». Во время открытия была создана региональная рабочая группа рынка EnergyNet Национальной технологической инициативы, которая будет заниматься экспертизой новосибирских разработок в области умной энергетики, а также поиском инвесторов и заказчиков для этих разработок. Рабочая группа стала первым в России региональным объединением экспертов по EnergyNet, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

В рамках открытия «Точки кипения НГТУ» состоялась встреча с представителями рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Энерджинет» Национальной технологической инициативы. Целью встречи было сформировать на базе «Точки кипения НГТУ» региональную рабочую группу рынка EnergyNet, включить исследования и работы, которые ведутся на базе НГТУ совместно с партнерами в планы институтов развития, оказывающих поддержку работам в области рынка НТИ EnergyNet.

— В ходе встречи были сформированы шесть ключевых направлений, по которым региональная группа подготовит набор предложений и оформит их в виде проектных предложений. Это «Система управления спросом», «Активные энергокомплексы», «Умные сети электроснабжения (Smart grid)», «Системы накопления электроэнергии и платформенные решения для синхронизации», «Энергообеспечение удаленных изолированных территорий» и «Пользовательские сервисы для поставщиков и потребителей распределенной энергетики, — рассказали в пресс-службе.

Особое внимание на встрече было уделено принципам и формам взаимодействия региональной и федеральной рабочих групп, схеме совместного информирования о ходе движения по проектам указанных направлений. В ближайшее время региональная рабочая группа во главе с представителями НГТУ НЭТИ сформирует проектные предложения и перечень партнеров, которые будут участвовать в работе.

— Любой разработчик может прийти в нашу «Точку кипения» с проектом, здесь он бесплатно получит экспертизу, ему будет оказана помощь в поиске инвесторов и партнеров, в том числе на федеральном уровне. Мы поможем новосибирским инженерам с включением в федеральные акселерационные программы, которые работают в рамках Национальной технологической инициативы, — говорит лидер «Точки кипения» НГТУ НЭТИ Кирилл Зубарев.

Инженеры НГТУ НЭТИ вместе с индустриальными партнерами уже реализуют несколько проектов, относящихся к повестке EnergyNet, в частности, сейчас завершаются испытания первого отечественного накопителя энергии высокой мощности, после передачи которых заказчику можно будет говорить о возникновении в Новосибирске кластера по производству накопителей. Кроме того, в университете была разработана программа мониторинга энергоэффективности предприятий и система умного подключения малых электростанций в единую сеть.

Напомним, что 21 мая в 12 российских вузах заработали «Точки кипения» — пространства коллективной работы, которые собирают вместе студентов, преподавателей и предпринимателей. «Точки кипения» открылись на базах университетов в Нальчике, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Томске, Туле, Ульяновске, Хабаровске, Череповце и Ярославле. В Новосибирске университетская «Точка кипения» открылась на базе Сетевого межвузовского бизнес-инкубатора НГТУ НЭТИ.

Запуск «Точек кипения» позволит вузам обмениваться образовательным контентом. Благодаря пространствам для совместной работы в университетах появятся своеобразные «песочницы». Там участники смогут осваивать новые профессии и обучаться компетенциям цифровой экономики с помощью ресурсов своего вуза и платформы Университета НТИ «20.35».

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ