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Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил финансовые показатели деятельности группы ВТБ

  • 29/03/2021, 17:06
ВТБ провёл очередное заседание Консультационного совета акционеров (КСА).

Банк ВТБВо встрече, посвященной текущим и прогнозным финансовым показателям группы ВТБ, принял участие член правления банка Дмитрий Пьянов.

Акционерам банка были представлены консолидированные показатели финансовой отчетности по МСФО за 2020 год. Чистая прибыль группы ВТБ составила 75,3 млрд рублей, снизившись на 63% по сравнению с годом ранее. При этом ключевые составляющие доходов – чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы – выросли на 21% и 13% соответственно. Существенное влияние на итоговое значение прибыли оказали переоценка нефинансовых активов, создание резервов под обесценение и переоценка валютной позиции.

Также на заседании Консультационного совета был представлен прогноз финансовых показателей на 2021 год. Группа ВТБ планирует рост размера чистой прибыли до 250-270 млрд рублей при дальнейшем увеличении чистых комиссионных доходов более чем на 10%, а также при темпах роста объемов кредитования выше среднерыночных по физическим лицам и на уровне банковского сектора – по юридическим лицам. Менеджмент ВТБ будет придерживаться ранее озвученной политики и рекомендовать направлять на дивидендные выплаты акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО.

В ходе заседания участники также обсудили факторы, влияющие на рыночные котировки акций ВТБ, меры по повышению капитализации и ход выборов нового состава КСА.

В настоящее время ведётся приём заявок от миноритариев на сайте. Выдвинуть свою кандидатуру до 15 апреля 2021 года может любой акционер ВТБ старше 21 года. Этой возможностью воспользовались уже более 60 держателей акций банка. Итоги выборов будут подведены 15 июня 2021 года после экспертного отбора и открытого голосования акционеров банка.

«Исполнение целей стратегии группы ВТБ до 2022 года должно оказать позитивное влияние на стоимость акций ВТБ как за счёт финансовых, так и инвестиционных факторов. Повышению интереса инвесторов к акциям ВТБ будут способствовать: прозрачный прогноз по чистой прибыли, в том числе за счет оптимизации структуры  доходов и снижения их волатильности; диверсификация деятельности за счет роста кредитования физических лиц, привлечения клиентов малого бизнеса, развития инвестиционных продуктов и снижения доли непрофильных активов; инновационное развитие и цифровизация, инициативы в цифровой экономике и наш клиентоцентричный подход. Реализация этих целей позволит ВТБ выплачивать дивиденды акционерам в размере 50% от чистой прибыли группы по МСФО, что ожидаемо приведёт к росту капитализации банка», – отметил Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ (ПАО).

 

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Регионы: Россия

Теги : финансы финансовые показатели новости бизнеса ВТБ банки


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