Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил финансовые показатели деятельности группы ВТБ

Во встрече, посвященной текущим и прогнозным финансовым показателям группы ВТБ, принял участие член правления банка Дмитрий Пьянов.

Акционерам банка были представлены консолидированные показатели финансовой отчетности по МСФО за 2020 год. Чистая прибыль группы ВТБ составила 75,3 млрд рублей, снизившись на 63% по сравнению с годом ранее. При этом ключевые составляющие доходов – чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы – выросли на 21% и 13% соответственно. Существенное влияние на итоговое значение прибыли оказали переоценка нефинансовых активов, создание резервов под обесценение и переоценка валютной позиции.

Также на заседании Консультационного совета был представлен прогноз финансовых показателей на 2021 год. Группа ВТБ планирует рост размера чистой прибыли до 250-270 млрд рублей при дальнейшем увеличении чистых комиссионных доходов более чем на 10%, а также при темпах роста объемов кредитования выше среднерыночных по физическим лицам и на уровне банковского сектора – по юридическим лицам. Менеджмент ВТБ будет придерживаться ранее озвученной политики и рекомендовать направлять на дивидендные выплаты акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО.

В ходе заседания участники также обсудили факторы, влияющие на рыночные котировки акций ВТБ, меры по повышению капитализации и ход выборов нового состава КСА.

В настоящее время ведётся приём заявок от миноритариев на сайте. Выдвинуть свою кандидатуру до 15 апреля 2021 года может любой акционер ВТБ старше 21 года. Этой возможностью воспользовались уже более 60 держателей акций банка. Итоги выборов будут подведены 15 июня 2021 года после экспертного отбора и открытого голосования акционеров банка.