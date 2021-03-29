Жители России стали чаще требовать замены врачей и поликлиник

По сравнению с первым кварталом 2020 года количество обращений выросло на 10 тысяч в неделю, это превышает среднегодовой уровень на 15%. Пик пришелся на конец февраля, когда россияне более 116 тысяч раз обратились на «горячую линию» страховых компаний.

Начиная с 2019 года идет постоянный рост числа обращений по поводу замены врача или лечебного учреждения. Кроме того, по-прежнему лидируют жалобы на ненадлежащее лекарственное обеспечение и нарушения при организации работы медицинского учреждения.

В период пандемии тенденция роста начала ускоряться. К структуре обращений добавились вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. На пике пандемии они занимали до 25%, сейчас же не превышают 2% от общего числа. Всего со II квартала 2020 года к страховым медицинским организациям поступило порядка 12 миллионов обращений граждан.

— Резкое увеличение числа обращений, начиная со второго квартала прошлого года связано с повышенной нагрузкой на медицинские учреждения, которая пришлась на период пандемии. Серьезное испытание пришлось на долю пациентов с хроническими заболеваниями. Им стало намного труднее получить плановую медицинскую помощь. Однако, как показывает статистика, 98% обращений к страховщикам были оперативно решены в интересах пациентов, — рассказал вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

Эксперты напоминают, что пожаловаться или обратиться за помощью в СМО можно по телефону, указанному на полисе ОМС. При желании, можно оформить жалобу оффлайн в офисе страховой компании. С 2016 года в системе ОМС в интересах пациентов работают страховые представители, на которых законом возложена обязанность защищать права и интересы пациента. На сегодня их общее число составляет более 14 тысяч человек.