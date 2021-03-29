В Новосибирске продают водонапорную башню за 50 миллионов рублей

Приобрести её предлагают за 50 миллионов рублей. Автором объявления является одно из агентств недвижимости.

Водонапорная башня на площади Маркса в Новосибирске была построена в 1939 году и стала одним из первых строений на левобережье. Теперь это офисное здание, и оно выставлено на продажу.

Свое предназначение водонапорная башня перестала выполнять еще в 50-х годах прошлого века, однако довольно долго была самой заметной архитектурной доминантой левобережья, дала название остановкам общественного транспорта, да и всему району. Более 30 лет она была заброшена, однако в конце 80-х была переделана под офис, а в 90-х стала студией телекомпании НТН-4, что, фактически, подарило строению вторую жизнь. Однако телекомпания закрылась 16 лет назад и здание, которое было ее собственностью, теперь выставлено на продажу.

Там же на сайте указано, что объект посещали многие знаменитости, в том числе президент СССР Михаил Горбачёв. Новому владельцу предложили установить соответствующие памятные доски. Авторы объявления отметили, что объект имеет множество достоинств и преимуществ.

Находится башня недалеко от станции метро «Площадь Маркса» и является объектом культурного наследия России местного значения. Авторы объявления отмечают, что новые владельцы смогут разместить на площади башни, а это 1 195 кв. метров, офис IT-компании, отель, молодежный клуб или ресторан.