Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил развитие розничного бизнеса банка

Основными темами встречи стали вопросы деятельности розничного бизнеса банка. Ключевые направления этого сегмента обсудил с участниками КСА заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ стал одним из первых российских банков, деятельность которого была затронута максимальным числом международных санкций в первом квартале 2022 года. На фоне этого фокус внимания розничного бизнеса сместился в сторону более детализированного подхода к работе с клиентами, повышению их лояльности, оценке рентабельности обслуживания.

В течение года ВТБ реализовал ряд инициатив, направленных на повышение эффективности розничного бизнеса. В частности, банк сделал бессрочным срок действия своих карт, запустил новые сервисы трансграничных переводов и довел функционал интернет-версии ВТБ Онлайн до уровня мобильного приложения. Банк также обновил программу лояльности, внедрил платежи по QR-коду в интернет-банке, провел интеграцию ВТБ Онлайн с СБПэй.

Крупным проектом для ВТБ стал запуск стратегической инициативы «Семейный капитал», которая предусматривает комплексное обслуживание клиентов и финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе развития семьи: от рождения ребенка до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.

Особое внимание на встрече с КСА Анатолий Печатников уделил вопросам финансовой безопасности, которая для ВТБ всегда была безусловным приоритетом. Банк постоянно развивает технологии защиты клиентских средств и персональных данных, реализует дополнительные мероприятия для противодействия мошенничеству при выдаче кредитных продуктов, проводит информационную работу для повышения финансовой грамотности населения. По оценкам ВТБ, этот вопрос требует регулирования на государственном уровне, для чего банк предлагает ряд инициатив защиты клиентов от телефонных мошенников и фишинга.

Важным направлением развития в этом году стало цифровое преобразование и масштабная модернизация офисной сети. ВТБ представил новый формат отделений, провел полное обновление функционала сотрудников, внедрил цифровое управление продажами, продолжает повышать качество работы финансовых консультантов. В завершение встречи участники КСА посетили новый и крупнейший в Москве мультиформатный офис банка в Москва-Сити.

По итогам заседания участники КСА договорились о формате постоянного взаимодействия, отметив важность конструктивного диалога по актуальным вопросам развития розничного бизнеса ВТБ.

Справка

Консультационный совет акционеров (КСА) – независимый, общественный, экспертно-консультативный и совещательный орган, в состав которого входят миноритарные акционеры ВТБ. Создан в 2009 г. КСА избирается акционерами раз в четыре года путем голосования. Нынешний состав (четвертый по счету) избран в 2021 г. Общее руководство осуществляют председатель КСА Сергей Гаврилов.