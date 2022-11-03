«Карачинский источник» готов увеличивать производство колы

— Продукция ряда иностранных компаний исчезла с наших полок. Сами видите, что ее замещают другие производители. Это поставщики из Казахстана, а также отечественные предприятия. А потребитель сам определяется с предпочтениями, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

В частности, он пояснил, что колу в стеклянной упаковке начала выпускать новосибирская компания ООО «Карачинский источник».

Директор ООО «Карачинский источник» Владимир Хританков подтвердил редакции, что компания осваивает выпуск новой продукции.

— Мы запустили производство колы в августе. Напиток разливается как в стеклянные бутылки, так и в полиэтилен. Поставляем его не только по Новосибирской области, но и в соседние регионы, — говорит Хританков. — Объем производства мы не называем. Спрос нас устраивает.

Собеседник редакции пояснил, что он решил организовать выпуск колы, так как почувствовал, что рынку это нужно.

— Мы сотрудничаем с институтами, которые специализируются на разработках рецептуры, в том числе напитков, и используем их разработки. С сырьем проблем нет — этот вопрос мы решили, — говорит Хританков. — Мощностей завода достаточно для выпуска колы без ущерба для другой продукции. Есть возможность для дальнейшего наращивания производства напитка, если на него будет расти спрос.

Напомним, в марте Владимир Хританков, комментируя редакции Infopro54 последствия ухода с российского рынка крупных иностранных игроков, говорил, что если у рынка будет потребность, его предприятие вполне может увеличить объем производства цветных газированных напитков — технологические возможности для этого есть.

О решении остановить производство в России, а также продажи напитков под брендами Coca-Cola компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) заявила в июне. Федеральные СМИ сообщали, что производитель планирует поменять название на «Добрый Cola». Сообщалось, что в линейке компании также будут представлены следующие товары: «Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться. Плюс появятся новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Первые продукты под новыми брендами компания планировала запустить этой осенью. Однако на сайте компании до сих пор висит объявление «The Coca‑Cola Company объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития событий». Хотя в магазинах напитки под названием «Добрый cola» продаются.

Что касается темы по передаче активов ушедших иностранных компаний другим собственником, то замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка напомнил:

— Все вопросы по передаче полномочий по управлению бизнесом давно были озвучены на федеральном уровне. Они будут рассматриваться в соответствии с федеральной повесткой. Кому-то передать имущество на региональном уровне невозможно, так как у нас работают филиалы или обособленные подразделения.

В Новосибирске завод Coca-Cola HBC Россия работал c 1997 года, поставлял продукцию на территории Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также на Урал и Дальний Восток. В 2019 году в компании работали около 400 сотрудников. За 2021 год компания увеличила производство в Новосибирске на 23% и произвела 296,2 млн литров напитков.

Ранее редакция сообщала, что с российского рынка исчезнут чаи Lipton, Brooke Bond и Saito — они перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого компания-производитель Ekaterra полностью прекратит их продажу в России.