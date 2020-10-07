Контейнерные перевозки на ЗСЖД выросли на 11,2%

В январе – сентябре 2020 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 289,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – сентябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% и составила 146,2 тыс. ДФЭ (перевезено 2,6 млн тонн грузов, +6,7%), в том числе: химикаты и сода – 37,1 тыс. ДФЭ (+13,1% к уровню января – сентября 2019 года); лесные грузы – 21,2 тыс. (-7,2%); черные металлы – 11,5 тыс. (-2,8%); разные продовольственные товары – 15 тыс. (рост в 1,8 раза); строительные грузы – 11,7 тыс. (+10,5%); нефтепродукты – 6,3 тыс. (+6,1%); цветные металлы – 4,3 тыс. (+16,2%); продукты перемола – 5 тыс. (+9,6%); остальные и сборные – 3,8 тыс. (-7%); машины, станки и двигатели – 3,1 тыс. (+16,3%).

Фото: пресс-служба ЗСЖД