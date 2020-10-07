Горожан предупредили о взрывных работах в карьере Борок

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о том, что сегодня с 13.00 до 15.00 на территории месторождения «Борок» (ул. Большевистская, 270) будут проводить взрывные работы. Отмечается, что это связано с плановыми работами ООО «Горно-добывающая компания».

— Горожан просят сохранять спокойствие и порядок. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112, — говорится в сообщении.

ООО Горно-добывающая компания» основана в 2006 году и является одним из ведущих предприятий по разработке месторождения «Борок». Основным видом деятельности компании является проведение работ по разработке каменного карьера «Борок» и обеспечение гравийно-щебеночной продукцией города Новосибирска и Новосибирской области. Поставки производятся по всей территории Новосибирска и Новосибирской области.

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