Соцработникам и малоимущим семьям региона будет выделено дополнительно 25,7 млн рублей

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение направлении региону дополнительных средств на дополнительные выплаты социальным работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция и лицам из групп риска, а также на выплаты малоимущим семьям, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова, комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительных 25,7 млн рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего по указанному направлению в область направлено почти 187 млн рублей.

Также на ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет Новосибирской области планируется выделить дополнительно из Резервного фонда Правительства России еще 459 млн рублей, общая сумма поддержки из Резервного фонда составит 2,9 млрд рублей. Кроме того, из федерального бюджета Новосибирская область получила на эти цели 2,2 млрд рублей.

В региональном правительстве напомнили, что размер ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет в регионе составляет 6018,5 рублей на ребенка.

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