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Контейнеры для строительного мусора — каких размеров бывают

  • 02/08/2022, 15:09
Для организации сбора и вывоза строительных отходов следует правильно выбрать контейнеры.

Основная их классификация осуществляется по видам отходов в зависимости от объема и размера. Дополнительно баки делятся по: материалу, конфигурации, дополнительным приспособлениям и цвету.

В статье остановимся на особенностях контейнеров для строительного мусора.

Баки для строительных отходов должны обладать особой прочностью и увеличенным объемом. Это объясняется тем, что строительный мусор на 80 % состоит из бетона, кирпича и железобетона, и только оставшиеся 20 % приходятся на дерево, пластик и различные упаковочные материалы. И по объему эти отходы составляют не один-два мешка, а в пять раз больше. Поэтому следует выбрать металлическую конструкцию большого объема.

Основные виды:

1. Бункер

Емкость такого типа изготовлена из стали высокого качества, толщина стенок которой равна 2 мм. Объем бункера составляет 8 м3, а грузоподьемность — до 5 тонн. Конструкционная особенность бункера состоит в заниженном борте для удобной загрузки вручную. А для удобства погрузки с помощью спецтехники, есть ручки по бокам. По мимо этого контейнер оснащен упорами, которые фиксируют бункер во время транспортировки на полигон. Преимущества этой модели заключаются в компактности и удобстве использования и транспортировки. Если вам необходим больший объем, присмотритесь к следующей модели.

Размеры баков (объем — длина-ширина-высота) :

— 8 м3 — 3.75 м х 1.7 м х 1.5 м

— 12 м3 — 3.75 м х 1.7 м х 2.3 м

2. Контейнер объемом до 40 м3

Этот вариант баков также изготовлен из высокопрочной стали, выдерживающей высокий вес. Конструкция модели имеет форму прямоугольника и отличается высокими стенками. Несмотря на габариты, контейнер легко грузится на спецтехнику, так как имеет специально предназначенные для этого роликовые механизмы. Большинство моделей имеют упоры для устойчивости при перевозке до пункта утилизации, а также распашные задние двери для погрузочно-разгрузочных работ.

Особенности таких баков в их увеличенном объеме. Их можно установить на строительных площадках или возле промышленных объектов.

Размеры контейнеров (объем — длина-ширина-высота):

— 8 м3 — 5 м х 2.5 м х 0.7 м

— 12 м3 — 5.8 м х 2.5 м х 1 м

— 20 м3 — 6 м х 2.5 м х 1.4 м

— 30 м3 — 6 м х 2.5 м х 2 м

— 40 м3 — 6.8 м х 2.5 м х 2.4 м

При выборе контейнера следует учитывать еще и плотность отходов. Так, чем выше плотность, тем меньше объем бака следует выбрать. Наша компания Беркана подберёт нужный по объему контейнер для строительного мусора, а также организуют его перевозку до пункта утилизации.

Фото с сайта Berkana

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