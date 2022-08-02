Вирусолог рассказал о плюсах и минусах назальной вакцины от ковида

Новосибирский вирусолог, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов назвал главный минус назальной вакцины от ковида, пишет КП-Новосибирск. В некоторых случаях она впитывается лишь частично.

— Испытание она прошла. Насколько я знаю, в некоторых регионах ее уже начинают применять. Но я могу сказать следующее – дело в том, что, когда вам вакцину вводят шприцом, вы гарантированно получаете нужную дозу. Когда препарат вводят интраназально, капая в нос, он может либо полностью впитаться, либо лишь частично (если у вас насморк), — отметил Сергей Нетесов.

По словам эксперта, в последнем случае вакцина вступает в реакцию с ферментами носовой жидкости.

— Она попросту гидролизуется. Поэтому здесь есть неопределенность, — добавил вирусолог. — Хотя привиться интраназальной вакциной прямо в сезон – это очень хорошо. Потому что она действует сразу, антитела начинают образовываться очень быстро.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский вирусолог оценил эффективность вакцины «Спутник V» в борьбе с новым штаммом ковида «Кентавр».