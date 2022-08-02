Регоператор обвинил подрядчика в нарушении антимонопольного законодательства

ООО «Арктика» (входит в ГК «Арктик Сити», управляет полигоном в Куйбышеве) заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом говорится в аналитическом отчете отдела товарных и финансовых рынков Новосибирского УФАС. В отчете отмечается, что компания имеет признаки доминирующего положения на рынке услуг по размещению (захоронению) ТКО на территориях Куйбышевского кластера и Северного района Новосибирской области в период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года.

— Действия ООО «Арктика» по неисполнению договора на размещение ТКО являются злоупотреблением доминирующим положением на рынке и приводят к ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов или неопределенного круга потребителей, следовательно содержат признаки нарушения закона о конкуренции, — подчеркивается в отчете.

Стоит отметить, что о неисполнении договора в антимонопольную службу сообщил регоператор — ООО «Экология-Новосибирск». Компания написала, что 20 апреля «Арктика» приостановила исполнение договора о размещении ТКО на территории Куйбышевского полигона в одностороннем порядке ― до погашения имеющихся задолженностей регоператора перед организациями.

В итоге УФАС приняло решение возбудить в отношении компании «Арктика» дело о нарушении закона о конкуренции. Его рассмотрит комиссия в середине августа.

Директор и собственник ГК «Арктик Сити» Александр Волков пояснил редакции, что компания еще в марте написала письмо в «Экологию-Новосибирск» с предупреждением, что если регоператор не будет платить за услуги захоронения ТКО на полигоне, то прием мусора с 20 апреля будет приостановлен.

— Для нас это был информационный повод, чтобы в случае накопления задолженности мы могли обратиться в МинЖКХ и Минприроды и показать ведомствам, что регоператор получает деньги за вывоз мусора с жителей Барабинского, Куйбышевского и Здвинского районов, но не исполняет свои обязательства перед нами. Речь шла о сумме около 1,5 млн рублей, — отметил собеседник редакции. — Ворота полигона никто закрывать не собирался, чтобы не создавать нервную обстановку. Это была угроза без цели ее исполнения. Однако «Экология-Новосибирск» вместо того, чтобы исполнить обязательства по расчету за выполненные услуги, написала на нас жалобы в УФАС и МинЖКХ. Когда регоператор понял, что оснований не платить у него нет, он с нами начал рассчитываться. Оснований для рассмотрения дела в УФАС нет, так как по факту никакой остановки полигона не было. Так что, думаю, нам выпишут предписание о запрете остановки полигона, и этим дело закончится. Кстати, мусор в этих районах на полигон вывозит компания, аффилированная с регоператором — «ЭкоТранс-Н».

Волков почеркнул, что несмотря на небольшую сумму задолженности для полигона это была принципиальная позиция. Он пояснил, что из практики работы с регоператором ГК «Арктика-Сити» выявила закономерность: «Экология-Новосибирск» формирует задолженность, а потом отправляет партнеров в реестр кредиторов. Как компания, которая находится в стадии банкротства, она может не оплачивать долги — только текущие платежи.

— Это очень серьезный риск, с которым сегодня сталкиваются все перевозчики и компании, управляющие полигонами, работающие с регоператором в Новосибирской области. Их в любой момент вместо оплаты услуг могут отправить в очередь кредиторов до завершения процедуры банкротства. До решения вопроса с банкротством этот риск будет сохраняться. Надеюсь, что вопрос с банкротством регоператора удастся решить в этом году, — комментирует Александр Волков. — Пока мы вынуждены констатировать, что спустя 4 года после старта реформы отрасли утилизации ТКО в Новосибирской области, она так нормально и не заработала.

Напомним, 21 декабря 2021 года «Экология-Новосибирск» подала заявление о самобанкротстве. Озвученная на тот момент сумма долга компании составляла 1,8 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск и муниципальное предприятие могут получить от мусорного коллапса, который наблюдался в городе весной.