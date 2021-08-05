Контрабандисты пытались вывести в Китай нефрит почти на 400 млн рублей

Сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с ФСБ предотвратили вывоз из Иркутска в Китай около 6,5 т нелегально добытого в Бурятии и Забайкалье белого нефрита, сообщает пресс-служба таможни.

— Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам, — говорится в сообщении.

На данный момент завершена экспертиза изъятого нефрита. Установлено, что камни добыты в Бурятии и Забайкалье нелегально. Среднерыночная стоимость партии — около 393 млн. В отношении перевозчика, 50-летнего иркутянина, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов. По имеющимся у оперативников сведениям, к контрабанде также причастна группа лиц из Иркутска, ранее неоднократно поставлявшая нефрит в КНР. В феврале подконтрольная им фирма получила по фиктивным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня. Таможенники предотвратили контрабанду первой партии нефрита и ликвидировали сам канал поставок.