Рекламодателям

Эксперты новосибирского ИТ-рынка: Использовать данные Big Data для увольнения — бесчеловечно

  • 05/08/2021, 17:45
Автор:
Новости Новосибирска
Кроме того, это неграмотно с точки зрения управленческих технологий.

Новосибирские айтишники с недоумением отнеслись к «технологическому» увольнению с помощью данных, полученных по Big Data, в пермской компании XSOLLA. 4 августа по сети разошелся скриншот письма CEO компании Xsolla Александра Агапитова. Позже Forbes опубликовал материал с комментарием предпринимателя, который сообщил, что отправил письмо об увольнении 147 сотрудникам пермского офиса компании: «Я написал людям, что не хочу больше с ними работать». Данные, на основе которых были выбраны 147 сотрудников, Агапитов получил из «внутренней Википедии» — системы Confluence от компании Atlassian и таск-менеджера, уточнил Forbes.

Генеральный директор ООО «Дата Ист», член совета директоров ассоциации содействия развитию ИТ «СибАкадемСофт» Вячеслав Ананьев назвал решение об увольнении на основе данных Big Data незаконным и бесчеловечным.

— Во-первых, мы все-таки работаем не с роботами, а с конкретными живыми людьми — и общаться с ними нужно по-человечески. Кроме того, это незаконно с точки зрения действующего российского законодательства. Незаконна слежка за сотрудниками и оформление увольнения таким образом. В принципе, каждый, получивший такое уведомление об увольнении, может восстановиться на работе с компенсацией потери в зарплате: любой суд встанет на сторону работника, — уверен Ананьев.

Основатель партнерской сети «ИнфоСофт» (крупнейший 1С:Франчайзи за Уралом) Михаил Пясковский не исключил, что увольнения в компании Xsolla действительно произошли в связи с низкой эффективностью сотрудников. Если это так, то у него возникает несколько вопросов к руководству:

— Компания большая, у сотрудников есть руководители. Они раньше не видели, кто работает с низкой эффективностью? Наверное, видели. Работали ли они с этими сотрудниками? Похоже, что недостаточно.

Как, по его словам, это должно происходить: если есть неэффективный сотрудник, то руководитель с ним работает, помогает достичь необходимых результатов. Если не очень получается, то может прийти на помощь департамент по управлению персоналом. Если и это не помогло, то непосредственный руководитель проводит увольнение, которое является неприятным, но обычным управленческим решением.

— В ситуации с Xsolla этого не произошло, CEO пришлось вмешиваться в ситуацию, писать официальное письмо. А это уже значит, что линейные руководители не справляются со своими задачами, — рассуждает собеседник Infopro54. — Есть нормальные технологии управления людьми, а тут их заменили Big Data. По мне, это не усиливает, наоборот, ослабляет всю систему управления компанией. С моей точки зрения, увольнение должно происходить не так. Я предпочитаю личные встречи и разговор глаза в глаза. А если с самого верхнего уровня приходит письмо на большое количество людей: «Ребята, не удивляйтесь, вас уволили», то о каком сильном HR-бренде или высокой корпоративной культуре в компании можно говорить?

При этом член совета директоров ассоциации содействия развитию ИТ «СибАкадемСофт» признает, что любая работа на удаленке требует высокого уровня самоорганизации. Человек может расслабляться, плохо выполнять производственное задание, и его ответственность снижается.

— Однако не только мой опыт, но и опыт коллег показывает: те, кто плохо работал в офисе, плохо работают и на удаленке. У тех, кто показывал хорошие результаты в офлайне, они сохраняются и на дистанционной работе. Мало того, на удаленке эти люди чаще всего даже перерабатывают, — говорит эксперт.

По мнению Ананьева, сейчас дистанционно отследить, что действительно делает человек, какие конкретно действия, связанные с открытием одной конкретной программы, браузера и т.д., невозможно.

— Слежка за сотрудником возможна исключительно в целях безопасности, чтобы не допустить утечки информации. Вот этот тренд будет развиваться. А вот перспективы использования Big Data в оценке производительности труда или продуктивности сотрудника на конкретном девайсе лично мне непонятны, — рассуждает Ананьев. — Программист может работать в различных программах, менеджер — на различных устройствах. Всех накрывать колпаком? Может, еще и все записывать на диктофон и отслушивать? Это маразм, который просто недопустим в отношениях между работником и работодателем.

Михаил Пясковский считает, что увидеть, как работает человек, по Big Data можно, но это не должно быть заменой стандартной работы руководителя отдела.

— Если вы работаете с людьми, то знаете, кто чем живет, у кого какие задачи, какой уровень включенности. ИТ-инструменты могут помогать руководителю лучше справляться с управленческими задачами, но не заменять его. Получив информацию из системы, управленец должен сопоставить эти данные с информацией о человеке из личного опыта и только потом принимать решения, — рассуждает эксперт. — Особенно в ИТ-компаниях, где жесточайший дефицит персонала, где бизнес построен именно на людях и их личном вкладе в работу. В нашей отрасли такие подходы точно не приживутся. Лучшие специалисты уйдут из таких компаний в другие места с более светлой корпоративной культурой. Попытка заменить руководителя ИТ-системой — это некий уход от ответственности. Он свойственен руководителям, вышедшим из программистов. У них такой подход — все надо автоматизировать. Но люди управляют людьми! Пытаться передавать управление компьютерам по меньшей мере опасно. Любая Big Data или ИТ-система — лишь помощник руководителю для принятия управленческих решений, а не решающий фактор для увольнения.

Впрочем, Вячеслав Ананьев не исключил, что этим технологическим приемом могут воспользоваться иностранные компании, которые полуподпольно нанимают российских и новосибирских программистов: люди работают «в черную» и получают деньги путем перевода на кредитные карты.

— Но это их выбор и их риски. Человек, который хочет быть защищен законом, в том числе от вывертов сознания работодателя, выбирает официальные каналы трудоустройства, когда его будут и принимать, и увольнять в рамках закона, — подчеркнул Вячеслав Ананьев.

Фото: pixabay.com автор: succo

491

Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : увольнение ИТ-компании бизнес Big Data


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Контрабандисты пытались вывести в Китай нефрит почти на 400 млн рублей

05/08/2021, 17:49

На границе с Кемеровской областью задержана колонна из трех тралов с разобранными белазами

05/08/2021, 17:12

В Сибири увеличилось количество поддельных банкнот

04/08/2021, 11:20

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

Дорожных подрядчиков оштрафовали на 38 миллионов рублей

05/08/2021, 16:38

Образовательный центр «Солнечный город» запустил онлайн-школу для родителей

05/08/2021, 15:54

Жители Новосибирской области недовольны Андреем Травниковым

05/08/2021, 15:43

Экс-глава района о «своих» агитавтобусах: другим можно, мне нельзя?

05/08/2021, 15:38
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05
Новости компаний

ВТБ: объем автокредитов в Новосибирской области вырос на треть

05/08/2021, 17:06

Компании МСБ могут рефинансировать кредит в Банке «Левобережный» без справки о ссудной задолженности из другого банка

05/08/2021, 16:49

Банк «Открытие» первым в России доверил сопровождение новых клиентов роботу

05/08/2021, 11:14

Летний «Лицей»: просто, увлекательно и доступно

05/08/2021, 11:04

Банк Уралсиб – лидер рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях

05/08/2021, 10:45

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

На сколько подорожает чашка кофе в кофейнях?

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Финансы

Финансы

В Новосибирской области снизилась просрочка по ипотеке

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

Политика

Новости Новосибирска

Экс-глава района о «своих» агитавтобусах: другим можно, мне нельзя?

Лидер новосибирских навальнистов «впрягается» за лидера коммунистов

Экс-чиновника заподозрили в незаконном использовании муниципальных автобусов

Наблюдать за избирательными участками можно будет через соцсети

В облизбиркоме назвали самый скандальный округ будущих выборов

Недвижимость

Недвижимость

Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Технологии

Новости Новосибирска

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Телекоммуникации

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости компаний

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Общество

Новости Новосибирска

Образовательный центр «Солнечный город» запустил онлайн-школу для родителей

Жители Новосибирской области недовольны Андреем Травниковым

Документы в новосибирских центрах госуслуг будут принимать через криптокабины

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска