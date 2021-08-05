Эксперты новосибирского ИТ-рынка: Использовать данные Big Data для увольнения — бесчеловечно

Новосибирские айтишники с недоумением отнеслись к «технологическому» увольнению с помощью данных, полученных по Big Data, в пермской компании XSOLLA. 4 августа по сети разошелся скриншот письма CEO компании Xsolla Александра Агапитова. Позже Forbes опубликовал материал с комментарием предпринимателя, который сообщил, что отправил письмо об увольнении 147 сотрудникам пермского офиса компании: «Я написал людям, что не хочу больше с ними работать». Данные, на основе которых были выбраны 147 сотрудников, Агапитов получил из «внутренней Википедии» — системы Confluence от компании Atlassian и таск-менеджера, уточнил Forbes.

Генеральный директор ООО «Дата Ист», член совета директоров ассоциации содействия развитию ИТ «СибАкадемСофт» Вячеслав Ананьев назвал решение об увольнении на основе данных Big Data незаконным и бесчеловечным.

— Во-первых, мы все-таки работаем не с роботами, а с конкретными живыми людьми — и общаться с ними нужно по-человечески. Кроме того, это незаконно с точки зрения действующего российского законодательства. Незаконна слежка за сотрудниками и оформление увольнения таким образом. В принципе, каждый, получивший такое уведомление об увольнении, может восстановиться на работе с компенсацией потери в зарплате: любой суд встанет на сторону работника, — уверен Ананьев.

Основатель партнерской сети «ИнфоСофт» (крупнейший 1С:Франчайзи за Уралом) Михаил Пясковский не исключил, что увольнения в компании Xsolla действительно произошли в связи с низкой эффективностью сотрудников. Если это так, то у него возникает несколько вопросов к руководству:

— Компания большая, у сотрудников есть руководители. Они раньше не видели, кто работает с низкой эффективностью? Наверное, видели. Работали ли они с этими сотрудниками? Похоже, что недостаточно.

Как, по его словам, это должно происходить: если есть неэффективный сотрудник, то руководитель с ним работает, помогает достичь необходимых результатов. Если не очень получается, то может прийти на помощь департамент по управлению персоналом. Если и это не помогло, то непосредственный руководитель проводит увольнение, которое является неприятным, но обычным управленческим решением.

— В ситуации с Xsolla этого не произошло, CEO пришлось вмешиваться в ситуацию, писать официальное письмо. А это уже значит, что линейные руководители не справляются со своими задачами, — рассуждает собеседник Infopro54. — Есть нормальные технологии управления людьми, а тут их заменили Big Data. По мне, это не усиливает, наоборот, ослабляет всю систему управления компанией. С моей точки зрения, увольнение должно происходить не так. Я предпочитаю личные встречи и разговор глаза в глаза. А если с самого верхнего уровня приходит письмо на большое количество людей: «Ребята, не удивляйтесь, вас уволили», то о каком сильном HR-бренде или высокой корпоративной культуре в компании можно говорить?

При этом член совета директоров ассоциации содействия развитию ИТ «СибАкадемСофт» признает, что любая работа на удаленке требует высокого уровня самоорганизации. Человек может расслабляться, плохо выполнять производственное задание, и его ответственность снижается.

— Однако не только мой опыт, но и опыт коллег показывает: те, кто плохо работал в офисе, плохо работают и на удаленке. У тех, кто показывал хорошие результаты в офлайне, они сохраняются и на дистанционной работе. Мало того, на удаленке эти люди чаще всего даже перерабатывают, — говорит эксперт.

По мнению Ананьева, сейчас дистанционно отследить, что действительно делает человек, какие конкретно действия, связанные с открытием одной конкретной программы, браузера и т.д., невозможно.

— Слежка за сотрудником возможна исключительно в целях безопасности, чтобы не допустить утечки информации. Вот этот тренд будет развиваться. А вот перспективы использования Big Data в оценке производительности труда или продуктивности сотрудника на конкретном девайсе лично мне непонятны, — рассуждает Ананьев. — Программист может работать в различных программах, менеджер — на различных устройствах. Всех накрывать колпаком? Может, еще и все записывать на диктофон и отслушивать? Это маразм, который просто недопустим в отношениях между работником и работодателем.

Михаил Пясковский считает, что увидеть, как работает человек, по Big Data можно, но это не должно быть заменой стандартной работы руководителя отдела.

— Если вы работаете с людьми, то знаете, кто чем живет, у кого какие задачи, какой уровень включенности. ИТ-инструменты могут помогать руководителю лучше справляться с управленческими задачами, но не заменять его. Получив информацию из системы, управленец должен сопоставить эти данные с информацией о человеке из личного опыта и только потом принимать решения, — рассуждает эксперт. — Особенно в ИТ-компаниях, где жесточайший дефицит персонала, где бизнес построен именно на людях и их личном вкладе в работу. В нашей отрасли такие подходы точно не приживутся. Лучшие специалисты уйдут из таких компаний в другие места с более светлой корпоративной культурой. Попытка заменить руководителя ИТ-системой — это некий уход от ответственности. Он свойственен руководителям, вышедшим из программистов. У них такой подход — все надо автоматизировать. Но люди управляют людьми! Пытаться передавать управление компьютерам по меньшей мере опасно. Любая Big Data или ИТ-система — лишь помощник руководителю для принятия управленческих решений, а не решающий фактор для увольнения.

Впрочем, Вячеслав Ананьев не исключил, что этим технологическим приемом могут воспользоваться иностранные компании, которые полуподпольно нанимают российских и новосибирских программистов: люди работают «в черную» и получают деньги путем перевода на кредитные карты.