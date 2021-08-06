Сотрудничество застройщиков и энергетиков – залог развития региона

Во второе воскресенье августа в нашей стране вот уже 65 лет чествуют лучших работников строительной отрасли.

Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. При этом современное строительство немыслимо без надежного и бесперебойного электроснабжения, поэтому строителей и энергетиков всегда связывали тесные партнерские отношения.

Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство и АО «РЭС», понимая всю социальную значимость и важность строительства жилья, выстраивает добрые партнерские отношения с ведущими компаниями-застройщиками и профильными ведомствами. Предприятие на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничает с ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства», ГК «Союз», ГК «Расцветай», ГК «КПД Газстрой» и другими.

Компания имеет большой опыт в разработке надежных и оптимальных схем технологических присоединений. Кроме того, энергетики решают вопрос подключения площадки в комплексе с планами застройщика на развитие данной территории. В рамках заключенных между энергетиками и застройщиками договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям строительные площадки в кратчайшие сроки обеспечиваются достаточной электрической мощностью, что способствует скорейшему завершению строительных работ и сдаче объектов в эксплуатацию.

Благодаря этому сотрудничеству на территории Новосибирска выросло множество популярных и широко известных горожанам комплексов – ЖК «Расцветай на Гоголя» и «Расцветай на Маркса», ЖК «Революция», ЖК «На Герцена», микрорайон «Чистая слобода» и другие. Тысячи жителей мегаполиса смогли переехать в новые комфортабельные квартиры.

Помимо жилых домов и помещений общественного назначения, строители и энергетики дали городу и региону важные социально значимые объекты. Среди них региональный центр волейбола «Локомотив-Арена», который готовится принимать соревнования международного уровня, а также реконструированный акушерский корпус Государственной Новосибирской областной клинической больницы и другие необходимые жителям региона объекты.

Коллектив АО «РЭС» поздравляет партнёров и всех работников отрасли с Днем строителя! Пусть ваш нелегкий и благородный труд всегда будет оценен по достоинству, а самые смелые планы с лёгкостью воплощаются в жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и финансовой стабильности, успехов и новых достижений, а также неиссякаемой энергии, так необходимой для успешной реализации замыслов и начинаний на благо Новосибирской области и её жителей!