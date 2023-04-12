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Контракт на борьбу с шелкопрядом в Новосибирской области будет заключен с уфимской компанией

  • 12/04/2023, 13:17
Автор:
Борьба с шелкопрядом в Новосибирской области
Она стала единственным участником аукциона.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области подвело итоги аукциона на оказание услуг по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда в насаждениях Карасукского, Купинского и Татарского лесничеств Новосибирской области в 2023 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Победителем признана уфимская компания ООО «Гард-сервис». Она стала единственным участником аукциона и выполнит работы за начальную цену контракта — 49,9 млн рублей.

Согласно документации, работы будут проводиться на территории земель лесного фонда Карасукского лесничества, Баганского и Карасукского районов; Купинского лесничества, Купинского и Чистоозерного районов; Татарского лесничества, Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области на площади — 27,4 тыс га.

Обработка должна выполняться методом распыливания биологических пестицидов наземным способом аэрозольными генераторами, устанавливаемые на специализированных машинах повышенной проходимости. За 10 дней до проведения обработки, подрядчик должен оповестить местное население через средства массовой информации (местные газеты, телевидение), установить аншлаги о проведении работ с информацией о препарате, сроках обработки, профилактических мерах безопасности.

Срок оказания услуг по контракту: с 20 апреля по 19 мая 2023 года.

В 2022 году Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не получило средств из федерального бюджета на протравливание шелкопряда. Очаги этого вредителя были выявлены в 14 районах области. По данным ведомства на начало 2023 года на территории Новосибирской области очаги непарного шелкопряда охватывают общую площадь насаждений более чем в 178 тыс. га, борьба требуется на площади более 127 тыс. га.

По данным Seldon Basis, ООО «Гард-Сервис» образовано в 2012 году в городе Уфа (республика Башкортостан). Основной вид деятельности по ОКВЭД — Предоставление услуг в области растениеводства. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Учредителем компании является Рустам Тимербаев. Согласно отчетности за 2022 год, выручка компании составила 118,1 млн рублей (в 2021 году — 99 тысяч рублей), чистая прибыль — 13 млн рублей (в 2021 году — убытки на 1,7 млн рублей).

 

Ранее редакция сообщала о том, что московская компания разработает цифровую карту сельхозземель Новосибирской области.

Фото: unsplash.com, maksimshutov

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Рубрики : Власть Агропром

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Теги : обработка лесов непарный шелкопряд заключение контракта


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