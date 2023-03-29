Московская компания разработает цифровую карту сельхозземель Новосибирской области

Подведены итоги аукциона на выполнение работ по установлению границ земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, посредством подготовки карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, в Сибирском федеральном округе на территориях Республики Тыва и Новосибирской области, заказчиком которого выступал Минсельхоз РФ.

Подрядчик должен будет собрать информацию о категории земель (земли с/х назначения, земли поселений, лесного фонда и т.п.), характере использования земельного участка в прошлом и настоящее время, определить культуртехническое состояние земельного массива, преобладающую растительность, а также предоставить сведения о наличии ограничений и обременений в использовании земельного массива, расстоянии до ближайшего населенного пункта, причинах выбытия земельного участка из активного оборота, особых условиях, при которых возможно использовать земельный массив.

— Установление границ земель сельскохозяйственного назначения и зон сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов, в том числе границ угодий, осуществляется в целях информационного формирования Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения, что обеспечит совершенствование управления землями сельскохозяйственного назначения, выявление неиспользуемых земель, упорядочение системы выдачи-получения субсидий, налогообложения, оптимизацию регулирования сельскохозяйственной деятельности,— говорится в документации.

Основными источниками, в которых следует собирать указанные данные, являются: органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия и организации; библиотеки; архивные учреждения; учреждения государственной статистики; центры научно-технической информации; промышленно функционирующие базы данных коммерческих организаций; интернет.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, на участие в тендере было подано три заявки. Победителем признано ООО «М13». Компания выполнит работы за 412,5 млн рублей, при начальной стоимости контракта в 542,8 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Контракт начинает действовать с даты подписания до 31 декабря 2023 года (включительно). Срок начала и завершения выполнения работ — в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта.

По данным Seldon Basis, ООО «М13» образована в феврале 2014 года в г. Москва. Уставной капитал компании — 130 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. С 2017 года единственным владельцем компании является Владислав Клюшин. Генеральный директор Ольга Паршкова. Чистая прибыль в 2021 году составила 85,9 млн рублей (рост 260%), выручка компании — 758,9 млн рублей (снижение на 59%). На счету компании 34 госконтракта на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что ярмарки Новосибирска разместили на цифровой карте.