Маркетологи жалуются на «рекламную слепоту» аудиторий

С каждым годом реклама работает все хуже. Маркетологи уже давно «бьют тревогу», но действительно ли проблема настолько масштабна, разбирались аналитики Рекламного программатика Platforma.

По данным исследования в этом году 83% респондентов хоть раз покупали что-то из-за увиденной рекламы. Из них 58% покупают иногда или редко, 20% регулярно совершают такие покупки, а 5% сообщили, что для этого им должна очень понравиться реклама. Люди чаще обращают внимание на онлайн-рекламу на различных сайтах (43%), чуть реже замечают рекламу на ТВ (36%), а 21% опрошенных внимательно рассматривают вывески на улицах, в магазинах и ТЦ.

Однако эффективность рекламы в соцсетях значительно ниже. На нее обращает внимание лишь каждый восьмой (13%), и примерно столько же (14%) реагируют на рекламу на радио и в мессенджерах.

Эксперты отмечают, что основная причина такого положения дел в том, что многих рекламу в соцсетях просто раздражает своей навязчивостью.

Но самые плохие показатели у печатных изданий: лишь 5% опрошенных рассказали о том, что ищут нужные предложения в газетах.

Касаемо самых раздражающих видов рекламы, здесь мнения разделились. Больше всего жителям России неприятна реклама в начале или середине видеоролика (34%), автоматический обзвон ботами (26%), а также всплывающая реклама – об этом заявил каждый пятый опрошенный. В число самых раздражающих материалов также вошли реклама в Telegram, тизерная реклама с желтыми заголовками и вирусные рекламные ролики.

Во многом из-за этих причин больше половины опрошенных (59%) используют блокировщики рекламы. Из них 31% пользуется такими сервисами и в браузере, и на телефоне.

Вместе с тем аналитики подчеркивают, что россияне доверяют рекомендациям друзей и знакомых в соцсетях (26%), а 25% считают достойными доверия отзывы на маркетплейсах и публикации на сайтах с отзывами.

Что касается стандартных видов маркетинговых предложений, то 21% доверяет контекстной и таргетированной рекламе и всего 10% — ТВ-рекламе. Лишь 6% полагаются на рекламу в соцсетях. 10% пользователей заявили о доверии рекламе на аудио-сервисах и подкастах, поисковых системах, в приложениях и на YouTube.

По словам руководителя по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолия Новожилова, пользователи по-прежнему обращают внимание на телевизионную рекламу, потому что яркую рекламу на ТВ могут позволить себе в основном крупные бренды с качественными продуктами.

— Традиционно высоким уровнем доверия пользуется реклама через лидеров мнений и медийных личностей, — добавил эксперт.

Исследование показало, что чаще всего благодаря рекламе респонденты делали покупки в следующих категориях: одежда и обувь (23%), бытовая химия (18%), образовательные курсы (17%) и парфюмерия (16%). Помимо этого, после просмотра рекламы опрошенные часто покупали украшения и бижутерию, смартфоны, бытовую технику и банковские услуги.

Как выяснилось, для россиян крайне важно, чтобы реклама им понравилась. Так, для 28% респондентов важна, в первую очередь, красивая картинка и качество съемки. Почти каждый четвертый рассказал о том, что в рекламе важнее интересный текст (23%). Аудиальная составляющая также играет немаловажную роль: 15% готовы оценить рекламу положительно, если им понравился голос диктора, а 14% прислушиваются к музыке, играющей в кадре. При этом для каждого пятого (20%) важен общий эффект, складывающийся за счет всего перечисленного.

Досматривают рекламу до конца каждый четвертый (24%), если реклама смешная, а еще 24% — если товар и услуга потенциально интересны. Каждый пятый (21%) досматривает видеорекламу, если она хорошо снята, а 16% досмотрят до конца, если в ней будет играть любимая песня. 14% — если в ней есть любимые актеры. 8% согласны смотреть до конца, если речь идет о социальной рекламе. В то же время 13% россиян рекламу всегда проматывают.

Похоже дела обстоят с мнемоникой рекламы: 45% россиян заявили, что, хотя бы раз, запоминали песни из рекламы, а 20% поделились, что никогда не смотрят рекламу, в которой поют. Лучше обстоят дела с рекламными слоганами: больше половины опрошенных (65%) рассказали, что помнят минимум один рекламный слоган, а 16% заявили о том, что помнят больше двух слоганов.

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