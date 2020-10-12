Регоператор гасит накопленные долги по утилизации ТКО на городских полигонах

Задолженность регионального оператора по вывозу коммунальных отходов — ООО «Экология–Новосибирск» — перед МУП «Спецавтохозяйство» (МУП САХ) составляет свыше 50 млн рублей. Как рассказал в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, долг связан с эксплуатацией мусорных полигонов, куда из города вывозятся твердые коммунальные отходы.
— Регоператор эти долги начал гасить, — сообщает мэр. — Но текущая задолженность за перевозку постоянно образовывается. Насколько знаю, есть судебные споры на этот счет. Поэтому не могу сказать, что ситуация разрешилась, несмотря на то, что подвижки в решении этого вопроса, безусловно, есть.
— После обращения к губернатору регоператор выплатил некоторую сумму, — говорит Анатолий Локоть. — Но остается задолженность за вывоз мусора, потому что компенсировали, прежде всего, ту задолженность, которая была связана с полигонами.
Общую сумму задолженности «Экологии–Новосибирск» перед МУП «Спецавтохозяйство» на текущий момент глава города не озвучивает.
В начале 2020 года компания МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) заключила договор с «Экология–Новосибирск» на перевозку ТКО на территории Первомайского района. Также она работает в Дзержинском и Советском районах, в поселках Краснообск и Кольцово. Между ООО «Экология–Новосибирск» и МУП города «Спецавтохозяйство» был заключен договор по транспортированию твердых коммунальных отходов на 220,8 млн рублей (с учетом НДС). Однако в марте на муниципальном предприятии сложилась критическая ситуация, связанная, по мнению его руководства, с тем, что ООО «Экология–Новосибирск» ведет недобросовестную политику. Один из аргументов, приведенных директором предприятия Андреем Зыковым на заседании комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству — противоречивые данные по объемам накопленного и утилизированного мусора.
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