Регоператор гасит накопленные долги по утилизации ТКО на городских полигонах

Задолженность регионального оператора по вывозу коммунальных отходов — ООО «Экология–Новосибирск» — перед МУП «Спецавтохозяйство» (МУП САХ) составляет свыше 50 млн рублей. Как рассказал в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, долг связан с эксплуатацией мусорных полигонов, куда из города вывозятся твердые коммунальные отходы.

— Регоператор эти долги начал гасить, — сообщает мэр. — Но текущая задолженность за перевозку постоянно образовывается. Насколько знаю, есть судебные споры на этот счет. Поэтому не могу сказать, что ситуация разрешилась, несмотря на то, что подвижки в решении этого вопроса, безусловно, есть.

— После обращения к губернатору регоператор выплатил некоторую сумму, — говорит Анатолий Локоть. — Но остается задолженность за вывоз мусора, потому что компенсировали, прежде всего, ту задолженность, которая была связана с полигонами.

Напомним, что месяцем ранее общий долг регоператора перед МУП САХ составлял 250 млн рублей. По словам мэра, для решения вопроса пришлось выйти на региональный уровень

Общую сумму задолженности «Экологии–Новосибирск» перед МУП «Спецавтохозяйство» на текущий момент глава города не озвучивает.

В начале 2020 года компания МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) заключила договор с «Экология–Новосибирск» на перевозку ТКО на территории Первомайского района. Также она работает в Дзержинском и Советском районах, в поселках Краснообск и Кольцово. Между ООО «Экология–Новосибирск» и МУП города «Спецавтохозяйство» был заключен договор по транспортированию твердых коммунальных отходов на 220,8 млн рублей (с учетом НДС). Однако в марте на муниципальном предприятии сложилась критическая ситуация, связанная, по мнению его руководства, с тем, что ООО «Экология–Новосибирск» ведет недобросовестную политику. Один из аргументов, приведенных директором предприятия Андреем Зыковым на заседании комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству — противоречивые данные по объемам накопленного и утилизированного мусора.

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