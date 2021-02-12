Кооперация науки и производства: реальность и ожидания

В рамках подготовки форума «Кооперация науки и производства» пресс-служба форума взяла экспресс-интервью у представителей малого и среднего бизнеса, которые сотрудничают с научными организациями и применяют в производстве разработки новосибирских ученых.

Алексей Орел, директор по развитию ООО НПФ «Гранч»:

— В ООО НПФ «Гранч» вопросы кооперации находятся в компетенции директора по развитию при участии руководителя научно-технического отдела.

С точки зрения сотрудничества с научными организациями, нашу компанию интересует внедрение возможностей беспроводной связи (включая позиционирование объектов), новые материалы и источники питания. Также нам интересно использование уже имеющихся разработок, которые могли бы улучшить функциональные возможности существующего оборудования в интересах конечного потребителя.

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что ООО НПФ «Гранч» необходимы не денежные вливания, а формирование пула гарантированных заказов.

Если говорить о внешних факторах, которые могли бы поспособствовать процессу кооперации между наукой и производством, то это относительно низкий уровень оплаты труда, легкость транспортировки, доступность и сравнительно доступное и дешевое сырье. Все это в совокупности положительно влияет на продвижение продукта, так как позволяет получить конкурентные преимущества (в сравнении с производством аналогов).

Игорь Ким, генеральный директор ООО «ЗК-Мотор»:

— Из научных разработок нам интересны технологии нанесения оксидных покрытий на детали из сплавов алюминия по технологии плазменно-электролитического оксидирования, разработка и изготовление поршневых авиадвигателей мощностью 100, 200, 400 л.с., изготовление воздушных винтов, разработка и изготовление легких воздушных судов. Интересно сотрудничество с научными организациями по совершенствованию технологий формирования функциональных покрытий на сплавах алюминия и магния, возможно, титана; по исследованию газодинамических процессов в моторостроении и разработке летательных систем.

Если говорить о планах компании, то для разработки и проведения испытаний нового продукта — мультироторной летающей платформы грузоподъемностью до 2 тонн — мы планируем в течение 2 лет привлечь до 130 млн рублей. После оценки результатов испытаний и маркетинговых исследований для расширения производственных возможностей и удовлетворения потребностей рынка потребуются более крупные инвестиции — до 2 млрд рублей: на сертификацию продукции и ее запуск в массовое производство.

Дмитрий Колесниченко, начальник отдела продаж и маркетинга компании «RIT Automation»:

— Нашим приоритетным направлением для сотрудничества с научными организациями являются разработки в области машинного зрения, нейросетей, алгоритмизация (построение маршрутов, действий и т.д.), оптимизация управления технологическими процессами (бурение, экскавация, передвижение горной массы), сематические системы управления технологическими процессами.

Если говорить об инвестициях в технологическое развитие компании, то на сегодняшний день, по нашим оценкам, «RIT Automation» необходимы около 50-100 млн рублей для реализации поставленных задач.

Ускорить внедрение наукоемких технологий в производство, на мой взгляд, могла бы доступность высоких технологических решений на внутреннем рынке, увеличение производительности предприятий при сокращении расходов на их обслуживание.

Татьяна Подвойская, менеджер маркетинговых коммуникаций «КВТ»:

— Если говорить о перспективах, то наше предприятие задумывается о возможностях автоматизации или механизации технологических операций на производстве. В «КВТ» уже прорабатываются возможные пути развития в рамках выполнения этих задач с учетом ситуации в экономике.

Укрепить взаимодействие науки и бизнеса могло бы совершенствование логистики (транспортных потоков), а также относительно дешевое сырье со стабильным качеством.

Николай Байтингер, директор НПО «Лайф Новосибирск»:

— Нашему производственному предприятию интересны разработки в области создания материалов с определенными заданными свойствами и разработки по сверхпроводящим материалам с комнатной критической температурой. Кроме того, мы внимательно изучаем инженерные приложения фундаментальной науки.

Экономическая наука должна выработать рекомендации исполнительной власти по разумному ограничению деятельности экономических иностранных агентов в сфере проектов с бюджетным финансированием.

Алексей Гоголев, директор по развитию ООО «Геотермал»:

— Мы бы могли внедрить на своем предприятии разработки по направлению теплотехники и передачи тепла. Также нам интересны разработки в термодинамике.

16-17 февраля 2021 года в Новосибирске состоится форум «Кооперация науки и производства». Цель проведения форума — выявление и популяризация эффективных механизмов взаимодействия организаций академической и прикладной науки, а также инновационных компаний с предприятиями реального сектора экономики по ускорению внедрения технологических инноваций, ускорению вывода на рынок конкурентоспособных продуктовых и иных инноваций,

Место проведения: Центр «Мой бизнес», г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9.

Время работы форума:

16 февраля с 10:00 до 17:00,

17 февраля с 9:30 до 15:30.

Контактная информация:

e-mail: office@askBDA.ru,

тел.: +7 (913) 470-13-59

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