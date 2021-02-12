В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Бюджетная система городских зарядок для электромобилей проходит промышленные испытания в Новосибирске, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Отмечается, что в конце 2019 года НГТУ НЭТИ и АО «Электроагрегат» выиграли грант правительства Новосибирской области на разработку двухсистемных зарядных станций для электромобилей.

Тестирование быстрой электрозарядной станции установленной мощности 25 кВт, работающей в соответствии с требованиями стандарта CHAdeMO, проводилось на базе самого распространенного в России японского электромобиля Nissan Leaf. Режим быстрого заряда позволяет заряжать Nissan Leaf за 30 мин до 80%. В планах разработчиков нарастить мощность электрозарядной станции в несколько раз.

Разработчики подчеркнули, что преимуществом проекта является двухсистемность: станция может работать как от источника переменного тока с напряжением 380 В, так и от системы электроснабжения постоянного тока городского электрического транспорта напряжением 600 В.

— Зарядные станции можно интегрировать в существующую систему электротранспорта. Фактически электромощности в городах ограничены, а построенная зарядная станция позволяет загрузить существующие тяговые подстанции, которые имеют в настоящее время значительный резерв мощности и не потребуют строительства дополнительной инфраструктуры и увеличения существующих мощностей. Сейчас в Новосибирске действует распределенная сеть из более 30 тяговых подстанций, при этом к каждой из них может быть подключено несколько зарядных станций. Аналогичные тяговые подстанции есть во всех крупных городах России, а значит, на основе разработки НГТУ НЭТИ можно быстро развернуть системы зарядных станций в крупных городах и оперативно решать эту проблему, — отметил координатор и один из разработчиков проекта доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Александр Штанг.

Он подчеркнул, что в настоящее время наметилась устойчивая тенденция к значительному росту приобретения электромобилей в России.

— Ожидается лавинообразный рост уже через 3–5 лет, а значит, уже сегодня необходимо предпринимать усилия по развертыванию комплексной системы зарядных станций, — констатиовал Александр Штанг.

Технический директор АО «Электроагрегат» Александр Деришев подтвердил, что компания приступает к тестированию разработки НГТУ НЭТИ. Следующим этапом, в феврале, станет отладка опытно-промышленного образца зарядной станции. На рынке же разработку можно будет увидеть уже летом—осенью текущего года. Скорость внедрения будет зависеть от готовности города и спроса, который, по оценке специалистов «Электроагрегата», в Новосибирске есть, и он будет неизменно расти вместе с количеством электромобилей.