Цены на газ изменятся с первого октября

Департамент по тарифам Новосибирской области с первого октября 2020 года установил новые цены на природный газ для населения региона, напоминает поставщик — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Теперь розничная цена 1000 кубических метров природного газа составляет:

— 5 564 руб., если газ используется для отопления жилья;

— 6 461 руб., если газ используется на приготовление пищи и (или) нагрев воды.

«Во избежание некорректных начислений необходимо в конце месяца сообщать показания счётчика, и оплачивать газ ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим», — прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

Поставщик газа напоминает, что абоненты могут сообщать показания и оплачивать потреблённый газ в любом удобном месте, воспользовавшись дистанционными сервисами.

— Мы стремимся, чтобы дистанционные сервисы были доступны в любое время и в любом месте. Так, оплатить потреблённый газ можно, зарегистрировавшись в Личном кабинете «Мой ГАЗ», либо без регистрации — на сайте поставщика газа www.mrg54.ru, — рассказала Елена Комарова.

Также на сайте компании можно сообщать показания счётчика. Кроме этого сообщать показания можно SMS-сообщением на номер +7 913 926-36-37, электронным письмом на адрес gaz54@mrg54.ru или в WhatsApp на номер +7 958 451-31-15. Необходимо написать: Лицевой счёт#Показание.

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