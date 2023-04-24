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Коридор затмений в апреле-мае 2023 года

  • 24/04/2023, 17:17
Коридор затмений
Коридор затмений – это интервал между двумя ближайшими друг к другу затмениями солнца и луны. В 2023 году он стартует 20 апреля, а закончится 5 мая.

Все произойдет на границе знака Овна в максимальной близости от нулевого градуса, следующего за ним в зодиакальном круге знака Тельца. Астрологическим событием управляют Плутон с Марсом.

В это же время состоится вхождение Плутона в первый градус зодиакального знака Водолея. Подобная комбинация приведет к формированию сложного кармического узла, воздействующего на судьбы людей во всем мире.

Что сулит весенний кармический коридор

Каждый год происходит минимум 4 затмения. Каждая из «пар» формирует «кармический коридор». Астрологи предрекают, что весенний окажется самым сложным за прошедшие несколько лет. Людей во всем мире ожидают кардинальные перемены, вызовы. Грядет глобальная трансформация, которая повлечет за собой необходимость взглянуть в лицо собственным страхам. Придется проанализировать прошлое, принять настоящее и приступить к строительству будущего.

Воздействие кармического коридора начинает чувствоваться примерно за 7 дней до первого затмения и завершается через такой же срок после второго. Самым опасным считается период за 3 суток до и еще через 3 дня после затмения.

Отрицательным установкам нужно противостоять, прорабатывать весь негатив.

Многие люди в это время чувствуют напряжение с унынием, страдают от эмоциональной нестабильности, им начинает казаться, что жизнь проходит зря.

Еще одна проблема связана с появлением претензий и обид. Может ухудшаться самочувствие, не исключено возникновение головных болей.

Коридор затмений – это время, когда нужно заняться переосмыслением собственной жизни. В семьях может наступить разлад из-за появления бывших возлюбленных, что приведет к конфликтам.

Астрологическое событие обострит внутренние и внешние противоречия.

Старайтесь держать под контролем собственные эмоции. Проанализируйте свои ошибки и попытайтесь исправить ситуацию.

Наведите порядок в делах и помыслах, освойте духовные практики, которые помогают очищаться от негатива, менять жизнь в лучшую сторону. Во время кармического коридора рекомендуется медитировать и читать мантры.

Весна 2023 года это не только затмения, но и ретроградный Меркурий. Прежде чем принять то или иное решение, нужно тщательно все обдумать, оценить возможные риски, прислушаться к собственной интуиции.

Чего нужно избегать в период коридора затмений

Кармический коридор – не лучшее время для начала новой деятельности, оформления кредитов. Не стоит брать займы на развитие имеющегося бизнеса.

Избегайте конфликтов с окружающими и давления на партнера.

Желательно повременить с принятием решений, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу.

Выступать инициатором новых знакомств также не следует, как и завязывать отношения. Придется подождать с вступлением в брак, разводом.

Примечательно, что в этот период, случайная встреча может легко стать судьбоносной.

Воздержитесь от возобновления отношений с бывшим возлюбленным. Велика вероятность, что он возникнет на горизонте, но встреча с ним необходима только для того, чтобы проработать «кармические узлы», которые остались от этой связи. Даже если возобновить отношения – это не закончится ничем хорошим.

Что касается оперативных вмешательств, инвазивных процедур, с ними также стоит повременить.

Данное предписание касается и переезда, в особенности, если в планах значится смена региона или страны. Продолжительные путешествия на большие расстояния лучше отложить.

Воздержитесь от дорогостоящих приобретений. К числу таких вещей относятся автомобили, ювелирные изделия, крупная бытовая техника.

В период кармического коридора нужно не решения принимать, а наблюдать, анализировать происходящее. Не торопитесь с действиями. Осознанное наблюдение позволит в дальнейшем принять верное решение.

Энергетический поток будет нести людей с огромной скоростью. Придется подождать, пока течение замедлится.

Займитесь своим внутренним миром, пейте много воды, чаще проводите время на природе, занимайтесь спортом. На пользу организму пойдет сбалансированное питание, сеансы массажа.

Кармический коридор можно считать своеобразным испытанием, которое позволит разобраться в себе.

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