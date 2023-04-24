Первый этап строительства парка «Каменка» планируется завершить в октябре

— Сегодня в Новосибирске — Ленинский субботник, и вместе с неравнодушными жителями мы приводим в порядок после зимы территорию будущего парка «Каменка», первый этап строительства которого должен завершиться в этом году. Это будет очень живописный природный парк, который, я надеюсь, станет местом притяжения не только для жителей Дзержинского района, но и для всех новосибирцев, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который вместе с горожанами на субботнике приводил в порядок территорию будущего ландшафтного парка.

Напомним, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в пойме малой новосибирской реки Каменки на площади более 13 га будет создан уникальный первый в России затопляемый ландшафтный парк. В подтопляемой части парка сделают пешеходные дорожки на опорах, чтобы во время паводка они находились над уровнем воды. Размещение иных объектов в подтопляемой части парка не предусмотрено.

На территории ландшафтного парка обустроят площадку со спортивными тренажерами, павильон проката спортивного инвентаря, технический проезд с велополосой, оборудуют смотровые и игровые площадки, установят малые архитектурные формы — лавочки, навесы, беседки, урны, сделают освещение. Предусмотрено строительство двух огороженных площадок для выгула собак. Запланированы мероприятия по сохранению и обновлению существующих зеленых насаждений, высадка новых деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников. Завершение работ намечено на октябрь 2023 года.

Сейчас на территории будущего парка ведется строительство визит-центра, пункта проката и общественной уборной. Выполняются работы по устройству смотровой площадки, пешеходных мостов в южной и юго-восточной стороне парка, арт-объекта «Ветряки». Производятся работы по устройству водоснабжения: разработка грунта траншеи, прокладка труб (от ул. Комбинатской), монтаж колодцев. Ведутся работы по устройству настила дорожек в подтопляемой части парка.

С 15 апреля по 31 мая новосибирцы могут проголосовать за название для будущего парка. Чем больше горожан примет участие в голосовании, тем больше средств получит Новосибирск на реализацию этого проекта, а также на другие парки и скверы, сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти авторизацию через сайт «Госуслуги» на платформе.