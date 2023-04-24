Суд обязал «Спецавтохозяйство» выплатить 85 млн рублей за вред природе

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил два иска Росприроднадзора о взыскании с МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), эксплуатирующего два крупнейших полигона твердых коммунальных отходов, более 85 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает прокуратура региона.

— Проверкой установлено, что Сибирское управление Росприроднадзора, как орган контроля, в установленный законом срок не проконтролировало исчисление МУП «Спецавтохозяйство» платы за негативное воздействие на окружающую среду, требования о внесении платы в бюджет направило несвоевременно, процедуру взыскания платы и пеней в судебном порядке в установленный срок не инициировало, — говорится в сообщении.

Отмечается, что природоохранный прокурор внес представление об устранении указанных нарушений в Росприроднадзор, понудив орган контроля направить в Арбитражный суд два исковых заявления о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Иски на сумму более 85 млн рублей удовлетворены.

Фактическое исполнение судебных решений контролируется.

Напомним, что в феврале компания ООО «Экология – Новосибирск» была лишена статуса регоператора. В настоящее время до завершения конкурсных процедур по выбору нового регоператора его обязанности исполняет МУП «Спецавтохозяйство».

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон.