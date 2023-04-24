Рекламодателям

Суд обязал «Спецавтохозяйство» выплатить 85 млн рублей за вред природе

  • 24/04/2023, 16:45
Автор:
Суд обязал «Спецавтохозяйство» выплатить 85 млн рублей
Это долг предприятия по обязательным платежам за негативное воздействие на окружающую среду.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил два иска Росприроднадзора о взыскании с МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), эксплуатирующего два крупнейших полигона твердых коммунальных отходов, более 85 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает прокуратура региона.

— Проверкой установлено, что Сибирское управление Росприроднадзора, как орган контроля, в установленный законом срок не проконтролировало исчисление МУП «Спецавтохозяйство» платы за негативное воздействие на окружающую среду, требования о внесении платы в бюджет направило несвоевременно, процедуру взыскания платы и пеней в судебном порядке в установленный срок не инициировало, — говорится в сообщении.

Отмечается, что природоохранный прокурор внес представление об устранении указанных нарушений в Росприроднадзор, понудив орган контроля направить в Арбитражный суд два исковых заявления о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Иски на сумму более 85 млн рублей удовлетворены.

Фактическое исполнение судебных решений контролируется.

Напомним, что в феврале компания ООО «Экология – Новосибирск» была лишена статуса регоператора. В настоящее время до завершения конкурсных процедур по выбору нового регоператора его обязанности исполняет МУП «Спецавтохозяйство».

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон.

Фото: pixabay.com, prylarer

321

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ущерб природе Спецавтохозяйство областная прокуратура мусорные полигоны


Спецоперация на Украине

Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
Ростелеком цифровизация образование телеком

Малонаселенные села заходят в «цифру»

Кроме того, в регионе продолжается цифровизация школ.
Читать статью >>
Игорь Лузанов, директор Западно-Сибирского филиала «Сибирской генерирующей компании»

У СГК появился Западно-Сибирский филиал

Его руководителем назначен Игорь Лузанов.
Читать статью >>
Михаил Котюков отправил правительство Красноярского края в отставку

Правительство Красноярского края отправлено в отставку

Исполняющий обязанности главы региона Михаил Котюков подписал ряд кадровых распоряжений.
Читать статью >>
снос кафе в Первомайском сквере

Общественник добивается сноса кафе в Первомайском сквере

Решение о его сносе суд принял уже полгода назад.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

Первый этап строительства парка «Каменка» планируется завершить в октябре

24/04/2023, 17:24

Малонаселенные села заходят в «цифру»

24/04/2023, 16:13

У СГК появился Западно-Сибирский филиал

24/04/2023, 16:00

Правительство Красноярского края отправлено в отставку

24/04/2023, 15:29
Популярное

Коридор затмений в апреле-мае 2023 года

24/04/2023, 17:17

Микрофинансовые организации ужесточат проверку личности перед выдачей онлайн-займов

24/04/2023, 12:57

Страховые компании могут продавать полис только после предоставления ключевого информационного документа

24/04/2023, 11:54
Новости компаний

В Сибири «Ростелеком» обновил своим абонентам свыше 40 тысяч роутеров

24/04/2023, 15:25

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год

24/04/2023, 11:11

Денег много не бывает: как сохранить деньги от инфляции и преумножить сбережения до 11 % годовых

24/04/2023, 10:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска