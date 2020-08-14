«Коробки храбрости» для маленьких пациентов Новосибирска

Сибирский банк ПАО Сбербанк и СК «Вира-Строй» передали Городской клинической детской больнице №3 игрушки для пациентов.

Во время передачи игрушек в руки врачей председатель Сибирского банка Татьяна Галкина рассказала о том, как родилась эта добрая традиция.

— Проект «Коробка храбрости» — это инициатива сотрудников нашего банка. Стартовал он четыре года назад — в 2016 году. У нас у всех много детей, и мы знали, когда ребятишки проходят лечение в больнице, особенно когда им необходимо делать какие-то медицинские процедуры или манипуляции, то, конечно, они испытывают боль, страх и неприятные эмоции. Идея «Коробки храбрости» — предоставить больницам игрушки, чтобы дети могли отвлечься, получили поддержку, эмоциональную подпитку. Это поможет им быстрее выздороветь и покинуть стены лечебного учреждения с улыбкой, — рассказывает Татьяна Галкина. — Отмечу, что с каждым годом к нашему проекту присоединяются все больше участников. Их число и география не ограничены. Я очень надеюсь, что эта тенденция сохранится и к нашему проекту присоединятся новые люди и организации.

Главный врач ДГКБ№3 Татьяна Комиссарова поблагодарила банк за переданные игрушки.

— Мы рады любой помощи. Для нас это хорошее подспорье. Мы направляем финансирование на медикаменты, на расходные материалы, на продукты питания. На игрушки всегда не хватает. А дети очень рады игрушкам, особенно новым. Это помогает скрасить их пребывание в больнице, хотя у нас он невелик — в среднем это шесть дней. Тем не менее новая игрушка — позитивный момент. У ребят глазки горят, родители рады. Для нас очень приятно, что, благодаря сотрудничеству со Сбербанком, мы сможем порадовать наших маленьких пациентов, — говорит Комиссарова. — Отмечу, что игрушки, которые нам передают, отвечают всем необходимым санитарным требованиям. Об этом мы всегда предупреждаем наших благотворителей. И они внимательно прислушиваются к нашим пожеланиям. Игрушки не должны быть мягкими, они должны выдерживать санитарную обработку, их можно мыть. Мы очень надеемся, что такие акции будут продолжаться. Ребятишек у нас много, понятно, что кто-то из детей, привязавшись к игрушке, не сможет с ней расстаться. Мы не будем настаивать, чтобы она осталась в больнице. Так что игрушек много не бывает, они всегда приносят радость тем, кого мы лечим.

Как пояснила Татьяна Галкина, в благотворительной акции банка могут принять участие и компании, и частные лица. Чтобы перечислить средства, необходимо зайти на сайт Сбербанк.Вместе, нажать на кнопку «Помочь», указать сумму и электронную почту, выбрать способ оплаты (через Сбербанк Онлайн или по номеру карты) и подтвердить операцию. После чего на указанный адрес почты придет подтверждающее письмо. Также в этом сервисе можно посмотреть, сколько людей уже откликнулись на акцию и сколько средств собрано.

В заключение руководитель Сибирского Сбербанка поделилась личной историей.

— Когда мне было три или четыре года, я лежала в больнице. Не помню, от чего меня лечили, но помню, какая со мной была игрушка — маленькие керамические гуси. Я ими там все время играла, и эмоции от того, что у меня были эти игрушки, помню до сих пор. Думаю, что такие же эмоции мы все вместе сможем подарить и другим ребятам, проходящим лечение в больницах. Поэтому призываю всех неравнодушных людей к участию в нашем проекте, — подытожила Татьяна Галкина.

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк