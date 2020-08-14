УФАС выявило антиконкурентное соглашение между аэропортом «Толмачево» и «СтройСити»

Новосибирское УФАС России признало АО «Аэропорт Толмачево» и ООО «СтройСити» нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что нарушение выразилось в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к ограничению, недопущению или устранению конкуренции при проведении торгов.

В ведомстве рассказали, что в процессе проверки и антимонопольного расследования установлены факты, указывающие на противоправный характер взаимодействия АО «Аэропорт Толмачево» и ООО «СтройСити» на стадии планирования проведения торгов. Таким образом, ООО «СтройСити» имело преимущество пред другими хозяйствующими субъектами в рамках проводимых закупок на ремонтные работы дорог, перронов, аэродрома.

— При принятии решения антимонопольный орган опирался, в том числе на установленные факты дополнительного информирования организатором торгов конкретного хозяйствующего субъекта о проведении закупок до момента её публикации в системе ЕИС, установленные факты согласования хозяйствующим субъектом возможности въезда техники на территорию заказчика до момента определения победителя таких торгов, — поделилась заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

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