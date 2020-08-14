В Telegram нашли фейковый аккаунт мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с фейковым аккаунтом в телеграм-канале, озвученную в ходе еженедельной пресс-конференции представителями новосибирских СМИ. Речь идёт об аккаунте, где якобы от имени главы города публикуются неоднозначные комментарии. По словам мэра, личного аккаунта у него в Telegram нет, в отличие от других соцсетей, где он публикует информацию о своей работе.

— В Telegram я не участвую, — говорит Анатолий Локоть. — От моего имени там ничего нет. Мы в других соцсетях присутствуем — Facebook, Одноклассники и так далее. Но в Telegram я не участвую. У меня есть оппоненты. Это такой недобросовестный приём. Это совершенно не мой аккаунт, я о нём не имею информации и сам там ничего не пишу. И каких-то поручений от моего имени там писать я никому не давал.

В пресс-службе муниципалитета уточняют, что работает телеграмм-канал «Мэр и я», где сообщается официальная информация о работе мэрии и главы города в частности.

— Наш официальный аккаунт в Telegram — «Мэр и я», на котором вы имеете возможность получать доступ к нашим онлайн-часам прессы, — поясняет пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. — Мы уже там сообщали, что аккаунт, о котором идёт речь — фейковый.

Кто конкретно может стоять за фейковым аккаунтом ни мэр, ни его пресс-секретарь, не поясняют.

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