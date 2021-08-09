Коронакризис стал причиной повышения зарплатного неравенства в России

Весной 2021 года, на фоне восстановления экономики после острой фазы коронавирусного кризиса, зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в России составляли 164,7 тыс. руб., что в 13,5 раза превышает заработки 10% низкооплачиваемых специалистов (12,2 тыс. руб.), подсчитала аналитическая служба FinExpertiza. На протяжении последних лет зарплатное неравенство последовательно сокращалось, однако пандемия привела к перелому этого тренда.

Как правило, более сильное неравенство зарплат наблюдается в богатых регионах с высокими средними заработками. Лидером по этому показателю стала Москва, где зарплаты наиболее и наименее оплачиваемых групп работников отличаются почти в 18 раз (357,5 тыс. руб. против 20 тыс. руб.), также верхние строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург, Подмосковье, Тюменская область и Сахалинская область, Астраханская область, Нижегородская область, Амурская область, Калужская область, Свердловская область и Краснодарский край.

Наименьшая дифференциация зарплат фиксируется преимущественно в регионах с невысоким уровнем жизни. Самый незначительный разброс зарплат отмечен в Тыве (разница в 5,9 раза – 95,6 тыс. руб. против 16,3 тыс. руб.), а также в Алтайском крае, Карелии, Мордовии, Ингушетии, Чечне, Кировской области, Камчатском крае, Калмыкии, Ивановской области.

Наименее оплачиваемые 10% в Новосибирской области получают «на руки» около 13,3 тыс. руб., а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 120,2 тыс. руб., то есть практически в 9 раз больше.