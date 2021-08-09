Банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости

За месяц банк увеличил продажи в этом сегменте на 24%.

В июне 2021 года «Открытие» выдал более 1,7 тысяч ипотечных кредитов на вторичном рынке на общую сумму 5,6 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов стали Москва (24% — 1,48 млрд рублей), Санкт-Петербург (14% — 752 млн рублей) и Краснодар (5% — 278 млн рублей).

В банке «Открытие» ипотеку на готовое жилье можно оформить по ставке от 7,9% годовых, с суммой кредита до 50 млн рублей. Максимальный срок кредитования — до 30 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, с возможностью получения моментального