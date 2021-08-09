Учителей и чиновников принудительно переведут на российские мессенджеры

В 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы., сообщает «Коммерсант».

К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи». Такая информация содержится в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры направило в правительство. Согласно тому же документу, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.

Концепция предполагает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и проектами, а также ряда других цифровых сервисов российской разработки, отметили в аппарате.

Чиновники впервые всерьез задумались о переводе вузов и госорганов на отечественный софт в конце 2020 года, когда Microsoft отказалась поставлять офисные пакеты в МГТУ им. Н. Э. Баумана. В апреле 2021 года американская Zoom Video Communications, разработавшая самый популярный сервис онлайн-конференций в России, запретила дистрибуторам продавать доступ к нему госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Совладелец «Ланит-Теркома» и «Систем компьютерного зрения» Владимир Уфнаровский видит инициативу полезной, но труднореализуемой, так как систему будет трудно масштабировать на крупные и многоуровневые институты с большим количеством участников.