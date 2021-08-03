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Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

  • 03/08/2021, 10:00
Новости компаний
Можно пустить все на самотек, а можно пройти программу реабилитации и быстро забыть о слабости и одышке.

История из жизни

Юлия Сергеева, предприниматель:

— К сожалению, мне, как и многим новосибирцам, не удалось избежать COVID-19. Болела я достаточно тяжело, поражение легких составило 40%. Последствия тоже были довольно «веселые»: одышка, учащенное сердцебиение, сильная усталость и нарушение памяти, панические атаки. У меня, у молодой женщины! Я не могла подняться по лестнице — задыхалась! Это был шок… Уже после выздоровления периодически пропадали обоняние и вкусовые ощущения. Сил ходить на работу, заниматься какими-то делами не было. От слова ВООБЩЕ. Я скатывалась в самую настоящую депрессию. На семейном совете было принято решение отправить меня на реабилитацию с помощью специалистов. Мы долго изучали предложения медицинских центров, поликлиник, санаториев, в том числе за пределами региона. Проблема была в том, что я не могла оставить бизнес, — нужно было все держать под контролем. В итоге зацепились за предложение санатория PARUS (PARUS medical resort & SPA) в поселке Кудряшовский, который за счет высокоинтенсивной магнитотерапиии обещал убрать фиброз в легких.

Сначала я прошла консультацию у реабилитолога. После этого, изучив букет последствий от коронавируса, он меня направил на консультацию к пульмонологу, кардиологу, терапевту, врачу функциональной диагностики и врачу ЛФК. На консультации у пульмонолога мне сделали спирограмму и посмотрели объем легких. На ЛФК провели тестирование, чтобы оценить мое состояние перед лечением.

Из процедуры были назначены лечебные ванны, бассейн с водой «Мертвое море», массаж спины, озокеритовые аппликации на область спины и легких, общая магнитотерапия и высокоинтенсивная магнитотерапия. Это все вошло в курс лечения. За дополнительную плату я подключила к лечению гелиокс-терапию.

Две недели у меня были расписаны буквально по минутам. Утром я приезжала на лечение, проходила процедуры, ела в местном ресторане, гуляла по лесу — и снова процедуры, а потом уезжала домой. Улучшение общего состояния я почувствовала после первого сеанса высокоинтенсивной магнитотерапии. Уже через полчаса у меня увеличился объем легких, стало ощутимо легче дышать. На третий день я спокойно поднималась по лестнице — одышка ушла совсем! Надо ли говорить о том облегчении, которое я испытала?! Думаю, всем все понятно…

Честно скажу, страшновато было проходить гелиокс-терапию: немного непонятно — как дышать воздухом, прогретым до 70 градусов. А вдруг обожжешь гортань? Оказалось, ничего подобного. Горячий воздух даже не чувствуется, а вот ощущения после лечения просто фантастические. Такое впечатление, что ты ощущаешь, как разворачиваются легкие, как они наполняются воздухом, как ты дышишь полной грудью. Это очень приятная процедура, поднимающая настроение. Ты чувствуешь себя здоровым человеком.

После курса лечения фиброз легких сократился до 10%, ушли одышка и усталость, боли в спине и депрессивное состояние, от которого хотелось выть волком, улучшился сон, ушли панические атаки, я стала дышать полной грудью. Тест на ЛФК также показал, что здоровье пришло в норму.

Я очень благодарна врачам и сотрудникам санатория PARUS. Это внимательные и профессиональные специалисты. Им удалось за короткий срок поправить мое здоровье и вытащить меня из депрессии. Для себя я поняла, что пока сохраняется острая эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, пока нет возможности выехать на отдых в любимые места, я буду раз в неделю приезжать на поддерживающие процедуры: высокоинтенсивную магнитотерапию, гелиокс-терапию или массаж. На своем опыте осознала, что эта дает куда больший эффект, чем антидепрессанты. И полезно для здоровья.

Будьте здоровы! Берегите себя!

На заметку

В санатории PARUS medical resort & SPA действует программа реабилитации, основной метод которой высокоинтенсивная магнитотерапия Super Inductive System, позволяющая при минимуме противопоказаний стимулировать дыхательные мышцы, в результате чего увеличивается проходящий через легкие объем воздуха, а значит — объем кислорода для всего организма. Аппарата с таким функционалом больше нет нигде за Уралом. У 95% пациентов, прошедших программу лечения с помощью высокоинтенсивной магнитотерапии, состояние здоровья улучшается уже на 3-4 день, а накопительный эффект после восстановительного курса сохраняется до 3 месяцев.

Еще одна программа экспресс-реабилитации в санатории, направленная на восстановление иммунитета и пострадавших органов, реализуется на протяжении 5 суток. При этом процедуры программы индивидуально подбираются под каждого гостя после консультации с терапевтом — в зависимости от тяжести перенесенного заболевания и наличия возможных осложнений. Дополнительно предусмотрена консультация психотерапевта: очень многие люди после заболевания пребывают в депрессивном состоянии. Психотерапевт подбирает методику лечения, чтобы у человека ушли все негативные эмоции, появилось желание окончательно выздороветь и начать радоваться жизни.

В программы постковидной реабилитации могут входить следующие процедуры: высокоинтенсивная магнитотерапия, общая магнитотерапия, медицинский массаж спины, спелеотерапия, ингаляции, озокеритовые аппликации, оздоровительные ванны бишофитные, бассейн «Мертвое море», амплипульстерапия, оксигенотерапия и многое другое. Количество посещений каждой из процедур назначается врачом в зависимости от состояния здоровья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Адрес: Россия, 630510, Новосибирская область,
п. Кудряшовский, Береговая, 56
Санаторий «PARUS medical resort & SPA»

Подробности и бронирование:
8 (383) 383 56 10
8 (383) 383-26-56

По общим вопросам:
info@parusresort.ru
Официальный сайт

Рекламный материалФото предоставлены «PARUS medical resort&spa» ,  pixabay.com автор tumisu

 

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : реабилитация коронавирус здоровье


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