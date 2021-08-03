В Новосибирской области снизилась просрочка по ипотеке

По состоянию на 1 июля 2021 года доля просрочки по данному виду кредита составила 0,68%. По сравнению с первым полугодием 2020 года уровень просроченной задолженности по ипотеке в регионе снизился на 6,4%, сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

В целом по России доля просроченных кредитов в общей ипотечной задолженности сократилась почти на 7%, или на 5,5 млрд руб. Зафиксирован прирост просроченной ипотечной задолженности в 15 регионах страны против 44 регионов годом ранее.