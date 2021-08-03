В Новосибирской области снизилась просрочка по ипотеке

По состоянию на 1 июля 2021 года доля просрочки по данному виду кредита составила 0,68%. По сравнению с первым полугодием 2020 года уровень просроченной задолженности по ипотеке в регионе снизился на 6,4%, сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».
В целом по России доля просроченных кредитов в общей ипотечной задолженности сократилась почти на 7%, или на 5,5 млрд руб. Зафиксирован прирост просроченной ипотечной задолженности в 15 регионах страны против 44 регионов годом ранее.
— Сокращение доли просроченной задолженности в портфелях связано с активным наращиванием темпов кредитования за последний год, когда доля просроченной задолженности «размывается» новыми хорошими кредитами. Снижение общей суммы просроченной ипотечной задолженности на балансах банков на 5,5 млрд руб. обусловлено, скорее всего, передачей проблемных кредитов на балансы коллекторских агентств и дружественных кредиторам юрлиц, — отмечает директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.
Фото: pixabay.com автор: nattanan23
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