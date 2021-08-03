В Госдуме предложили увеличить сумму социального налогового вычета

Соответствующая инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента 3 августа, передают «Известия».

— Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета — с нынешних 120 тыс. до 360 тыс. рублей, — написал в Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке отмечается, что предельная сумма социального налогового вычета «была установлена более 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялась». В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период, по информации авторов законопроекта, увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%. По оценкам специалистов, рубль обесценился почти в три раза.

Налоговый вычет — это сумма, на которую при наличии соответствующих оснований уменьшается налогооблагаемая база (доход, с которого уплачивается налог). Согласно Налоговому кодексу России, вычеты предоставляются с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.