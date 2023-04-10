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Корпорации теряют свыше 18 млн рублей из-за перехвата контроля сетевого оборудования

  • 10/04/2023, 11:39
Компания «РТК-Солар» представляет результаты исследования сетевых угроз российским компаниям, проведенное в марте 2023 года.

телекомСамым дорогостоящим инцидентом для российских корпораций за последний год стал перехват внешним злоумышленником контроля над сетевым оборудованием компании – потери от него составили 10,7 млн рублей, а затраты на восстановление – 7,9 млн рублей. Исследование показало, что на рынке наблюдается дефицит отечественных средств защиты от сетевых угроз, и в российских организациях растет спрос на этот класс решений.

Опрошенные представители компаний отметили, что целевые атаки – наиболее распространенный тип угроз в сфере сетевой безопасности (35%). Особенно актуальными эти атаки являются для средних (48%) и крупных компаний (36%), а также государственных организаций (33%). 36% крупнейших компаний столкнулись с атаками на управляющие протоколы систем. В остальных сегментах этот тип угрозы встречался гораздо реже.

Для государственных организаций самой актуальной сетевой угрозой стала кража персональных данных – ее назвали 47% респондентов из госсектора. Кроме того, российские организации, участвовавшие в исследовании, наиболее часто сталкивались за прошедший год с фишингом, компрометацией корпоративной почты, потерей данных, атаками на веб-приложения и др.

В исследовании приняли участие сотрудники 181 компания. 24% из них представляют Enterprise-сегмент – корпорации и другие крупнейшие российские организации, 27% – крупные компании, 41% — организации малого и среднего бизнеса и 8% – государственные организации. Среднее количество филиалов у компаний, которые участвовали в исследовании, – 15, а среднее количество сотрудников – более 4 тыс.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком безопасность


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