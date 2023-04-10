ГИБДД России будет штрафовать за мойку и ремонт автомобиля на дачном участке

За мытье автомобиля у себя на дачном участке, на берегу любого водного объекта или непосредственно в нем россияне заплатят штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей, пишет портал Primpress.ru

Начиная с текущего года, запрещается также на даче проводить ремонтные работы автомобилей. Если в результате мойки или ремонта будет зафиксировано загрязнение почвы, размер взыскания власти увеличат до 10 000 рублей.

Также эксперты напоминают о том, что, согласно российскому законодательству, запрещено мыть транспортное средство рядом с рекой, штраф составит до 1 000 рублей для физических лиц и до 100 000 рублей для юридических. А если заехать прямо в воду и слить туда грязь, физлица будут оштрафованы на 2 000 рублей, а для юридические — на 300 000 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Иркутской области осенью появятся более 90 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах.

Фото: freepik.com