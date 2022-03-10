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Корпорация МСП сохраняет для малого бизнеса прежние низкие ставки по лизингу оборудования

  • 10/03/2022, 11:34
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Корпорация МСП сохраняет для малого бизнеса прежние низкие ставки по лизингу оборудования
Ставки по лизингу российского оборудования – 6%, для зарубежного – 8%.

Предпринимателям продолжат оказывать услуги по доставке от производителя до предприятия и оформление всей необходимой документации. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

— В части лизинга мы проанализировали текущие рыночные условия, риски и приняли решение сохранить для бизнеса действующие условия для приобретения оборудования. Мы продолжим активно работать с иностранными партнерами, заинтересованными в сохранении и увеличении сбыта продукции на рынке нашей страны, а также наращивать объемы финансирования произведенного в России оборудования, — заявил генеральный директор корпорации.

Напомним, что Корпорация МСП предоставляет без аванса лизинговую поддержку на сумму от 2,5 до 50 млн рублей на сроки от 13 до 60 месяцев при наличии поручительства региональной гарантийной организации (РГО). Поручительство РГО должно обеспечивать не менее 30% от стоимости предмета лизинга. Подать заявку можно на сайте Корпорации МСП.

Для высокотехнологичного и инновационного производства и поставщиков для крупнейших заказчиков такого оборудования, а также для развития сельхозкооперации сроки лизинга продлеваются до 84 при авансовом платеже от 10%. Для компаний в моногородах, на территориях опережающего социально-экономического развития и Арктической зоны РФ предусмотрена лизинговая поддержка в объеме до 50 млн рублей на срок от 13 до 60 или 84 месяцев при авансовом платеже от 15%. Корпорация МСП дополнительно оказывает лизинговую поддержку социально значимым проектам предпринимателей. Для таких проектов предусмотрено финансирование от 1-5 млн рублей на срок от 13-60 месяцев при авансовом платеже на сумму от 15% годовых.

Корпорация МСП предоставляет лизинговое финансирование при помощи четырех дочерних лизинговых компаний в Республиках Татарстан и Башкортостан, Республике Саха (Якутия) и Ярославской области. Предприниматель из любого региона страны может получить лизинговую поддержку, обратившись в одну из компаний.

Институт развития оказывает лизинговую поддержку в рамках Национальный проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: pixabay.com — StartupStockPhotos

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : лизинг оборудования Корпорация МСП бизнес


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