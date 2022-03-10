Одна из крупнейших компаний США прекратила отправку товаров в Россию

Amazon прекращает отправку товаров в Россию, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Также Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video.

Amazon — одна из крупнейших мировых компаний, осуществляющая дистанционную торговлю товарами в большей части мира. Ранее от приема новых клиентов из России отказалось Amazon Web Services — подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ ввел в отношении России масштабные санкции.