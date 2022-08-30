Корпоративная социальная ответственность: вынужденный шаг или осознанное решение

Новое — хорошо забытое старое

— Когда говорят о корпоративной социальной ответственности, приводят в пример европейскую, американскую, зарождающуюся азиатскую модель, но почти никто не вспоминает о советском опыте. Хотя именно он послужил прообразом для возникновения прочих моделей корпоративной социальной ответственности, — констатировала модератор круглого стола «Корпоративная социальная ответственность: диалог бизнеса и власти», который прошел в ходе форума «Технопром», экс-министр экономического развития Новосибирской области, советник гендиректора АО «Агентство инвестиционного развития» Ольга Молчанова.

Она напомнила, что во времена СССР у предприятий был ведомственный жилой фонд, поликлиники, больницы, детские сады и пионерские лагеря, дома отдыха, программы повышения квалификации, продвижения по службе, обучения, социальные пакеты для сотрудников и членов их семей. Чем крупнее было предприятие, тем больше возможностей оно имело для поддержки сотрудников. Сейчас акцент на такое взаимодействие бизнеса и общества снова приобретает особую актуальность.

Современные практики

Судя по комментариям участников круглого стола, представители власти и бизнеса этот тренд уловили, а некоторые успешно реализуют уже несколько лет.

В частности, заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева рассказала, что ведомство активно работает с некоммерческими организациями, крупными благотворительными фондами, реализует программы господдержки через предоставление грантов и субсидий.

— Два года пандемии кардинально переломили ментальную историю граждан. С помощью грантов и партнеров мы помогаем запускать небольшие стартапы, в том числе в сельской местности. Мы даем образовательные инструменты, оказываем консультационную поддержку и поддержку через ресурсные центры. В этом году часть таких стартапов уже переходит под кураторство Минэкономразвития как бизнес-проекты, а мы набираем новые, — рассказывает Светлана Шибаева.

По ее словам, к реализации таких проектов подключается и крупный бизнес, который тиражирует практику, наработанную в Министерстве регионального развития. Наиболее ярким примером социального партнерства замминистра назвала практику Группы «Сибантрацит».

Руководитель направления корпоративной социальной ответственности Группы «Сибантрацит» в Новосибирской области Нина Гладкова пояснила, что до 2016 года компания постоянно проводила благотворительные мероприятия, акции, реализовывала социальные программы, но в 2016 году вся эта работа была систематизирована.

— Мы составили соглашения с семью муниципалитетами Искитимского района, где работает наша компания. В рамках соглашения ежегодно формируется перечень социально-значимых для населения мероприятий, которые реализуются в течение года, а на следующий период составляется новый план, — рассказала она.

Стоит отметить, что «Сибантрацит» стал первой частной компанией в Новосибирской области, которая запустила грантовый конкурс для населения «Регион возможностей». В 2021 году на участие в нем были поданы 67 заявок, в 2022-м — уже 92. В этом году компания увеличила сумму на реализацию одного проекта с 200 до 300 тысяч рублей.

— Мы видим, что у людей в небольших селах есть проекты, которые позволяют улучшать качество жизни на их малой родине. Совместно с Сибирским центром поддержки общественных инициатив проводим семинары и проектные мастерские для участников грантового конкурса. Мы видим, как качество заявок повышается, как среди участников растет конкуренция. Люди видят, что они могут воплотить свою мечту, улучшить жизнь односельчан, — поясняет Нина Гладкова.

К примеру, в Евсинской школе на средства гранта были реализованы проекты «Кулинарная гостиная» и «Книжный чердак». В Листвянском поселке в детском саду создана соляная комната для оздоровления детей, построена остановка для школьного автобуса. В списке реализованных проектов — создание логопедической группы для дошкольников в селе, где нет детского сада, строительство площадки для пляжного волейбола, мастер-классы для пожилых сельчан и т.д.

Кстати, по словам представителя «Сибантрацита», обкатав свой проект на корпоративном гранте, многие участники подают заявки на областные и президентские гранты, то есть активно развиваются.

— Для нас грантовый конкурс — не просто благотворительность. Люди, которые приходят к нам со своими идеями, за поддержкой, становятся нашими партнерами и в дальнейшем активно участвуют и в других мероприятиях, экологических акциях компании и наших творческих конкурсах, — подчеркивает Нина Гладкова.

Директор по персоналу Future Technologies Надежда Доровских рассказала, что в компании большой акцент сделан на повышение квалификации сотрудников.

— Мы ежегодно проводим оценку деятельности, выявляем зоны, которые нужно развивать, организуем внешнее и внутреннее обучение. У нас есть программы развития молодых руководителей и менеджеров среднего звена, программы управления проектами, корпоративный английский. Кроме того, мы поддерживаем сотрудников в сложных жизненных ситуациях, — перечисляет она. — Важным направлением считаем работу со студентами. Мы даем им возможность оценить преимущества работы в нашей компании, понять нашу специфику, получить необходимые навыки — и после вуза получаем нужных нам узких специалистов, которых на рынке найти невозможно.

В NPM Group также большое внимание уделяется квалификации кадров

— Почти все профессии представлены у нас в единственном числе, поэтому в компании получила максимальное развитие кроссфункциональность и дополнительная профессия. Мы организовываем обучение сотрудников без отрыва от производства, — рассказывает директор по персоналу NPM Group Наталья Соколова. — Ребята повышают свою ценность на рынке труда, а мы получаем специалистов, которые могут подменять друг друга и которых невозможно найти на рынке. Кроме того, расширение функционала сотрудников позволяет нам выполнять не только свои заказы, но и работать на внешний рынок. Например, заказы по литью пластмасс.

Кроме того, компания реализует и социальные проекты: поддерживает ветеранов, предоставляет материальную помощь семьям первоклассников, участвует в экологических программах.

Ольга Молчанова согласилась, что не только в России, но и по всему миру растет количество граждан старше 60 лет, и уже сейчас необходимо формировать стратегию того, как государство, корпорации будут использовать потенциал этих людей. И власть, и бизнес должны принимать во внимание эти глобальные демографические тенденции.

Цель — смена привычек

Модератор круглого стола Ольга Молчанова обратила внимание еще на один фактор — интегральный показатель качества жизни населения. Место, которое в нем занимает сегодня Россия, никого не устраивает (67 место в рейтинге 2021 года. — Ред.). На корректировку этой ситуации направлены нацпроекты, реализуемые в стране. Однако большую роль в этом процессе также может сыграть взаимодействие власти, бизнеса и общества.

— К примеру, если посмотреть на питание жителей регионов Сибири, то можно увидеть, что новосибирцы более-менее укладываются в норму по потреблению мяса, но мало потребляют молока и молочных продуктов, фруктов, бахчевых. При этом в три-четыре раза больше нормы потребляют сахар и кондитерские изделия. Это безобразно много, и данная проблема актуальна для всех регионов округа — больше всего мы переедаем жиров и углеводов, — констатировала Молчанова. — Заболеваний, связанных с питанием очень много: сахарный диабет, ожирение, заболевания кровеносной системы и ЖКТ, онкология. Очень серьезная ситуация, к примеру, в Республике Алтай. Изменение рациона питания, появление дешевой, доступной и не очень полезной пищи привело к резкой смене картины заболеваемости в регионе. На мой взгляд, пора серьезно задуматься о том, что производит наша пищевая и перерабатывающая промышленность. Хотелось бы, чтобы государство давало другой заказ этой отрасли. Корпорации также могут стимулировать работников к изменению привычек потребления пищи. Подобная практика есть в Финляндии, где за 25 лет за счет изменения модели питания населения удалось более чем вдвое уменьшить статистику сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересно, что в ряде компаний Новосибирска уже есть наработки, которые можно использовать для контроля за рационом питания сотрудников. Надежда Доровских из Future Technologies пояснила, что компания разрабатывает совместный проект с рядом учреждений общепита, чтобы закрепить скидки за своими сотрудниками. В NPM Group сотрудники сами добились изменения рациона питания в столовой предприятия. Меню было скорректировано после проведения опроса и анализа полученных рекомендаций.

Все в наши руках

Еще один вектор взаимодействия государства, бизнеса и общества — это улучшение качества городской среды. Ольга Молчанова напомнила, что разрыв между качеством жизни в разных регионах и городах России огромен. Это приводит к тому, что население покидает периферию, переезжает в более крупные населенные пункты — и огромные территории пустеют, а переполненные города сталкиваются со все новыми и новыми проблемами.

— Из МинЖКХ РФ выделяются средства для благоустройства территорий, и за счет этого индексы качества городской среды в регионах РФ растут. Должен ли бизнес участвовать в этом процессе? Нужно ли это ему? На мой взгляд, крайне необходимо, — говорит эксперт. — Благоприятная среда помогает задерживать творческие и креативные кадры в регионе. Сейчас работать в онлайне можно откуда угодно, а жить человек будет там, где ему хорошо.

В качестве примера она привела опыт директора АО «Ивановское» Виктора Бамбуха, который вкладывает средства в развитие села Ивановка в Баганском районе. В этой деревне, подчеркнула Молчанова, наблюдается естественный прирост населения. Выпускники возвращаются туда после колледжей и вузов в Новосибирске. Еще один пример — Владимир Конозаков, который вначале вложил несколько сотен миллионов рублей в строительство храма в селе Маршанское, где проживала его бабушка, а потом более 10 миллиардов — в создание КФХ «Русское поле», чтобы у местной власти были средства на содержание храма, а у жителей — рабочие места.