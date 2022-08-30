В Томске, впервые за много лет, сдали дом для расселения аварийного жилья

В Томске завершено строительство дома под расселение аварийного жилья. В объекте 5 подъездов и 11 этажей, а также 100 однокомнатных и 100 двухкомнатных квартир. Как сообщили в администрации региона, заселять жильцов начнут осенью. Этот дом первый за несколько десятилетий, построенный в регионе на государственные средства специально для расселения ветхого и аварийного жилья.

Напомним, работы по возведению объекта начались в конце 2020 года. Подрядчиком по выполнению подготовительных работ был назначен СУ «ТДСК», также эта компания вела строительство. Построить объект планировали в 2021 году. Сдать дом в срок не удалось, поэтому работы по строительству продолжились в 2022-м. Уже в этом году подрядчик говорил, что сдаст дом к 15 июля. Крайний срок сдачи жилья был 1 августа, но дом снова оказался не готов.

— Не выполнены работы по переносу участка тепловой сети, что ставит под угрозу возможность сдачи дома в установленный контрактом срок до 1 августа 2022 года, — констатировала прокуратура Томской области в июле.

30 августа в областной администрации сообщили, что строительство дома все-таки завершено. На текущий момент, по словам и.о. замгубернатора по строительству и инфраструктуре области Дмитрия Ассонова, в доме выполнена внутренняя отделка, установлены лифты, остеклены балконы. На прилегающей территории строители выполнили благоустройство, обустроили парковку. Региональная инспекция государственного строительного надзора выдала заключение о соответствии объекта проектной документации.

По последним данным администрации региона, стоимость строительства составила 531,3 миллиона рублей. Средства были направлены из областного бюджета и государственного фонда содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, мэрия Новосибирска также строит для «переселенцев» десятиэтажный дом на улице Степной. Впервые за много лет. Работы на объекте выполняет ООО ПКФ «Агросервис». Сдать объект с чистовой отделкой подрядчик планирует в начале осени. В доме 70 квартир. В них планируется переселить жителей домов, расположенных на улицах Никитина, Бурденко, Гусинобродском шоссе, которые были признаны аварийными в 2013-2015 годах. Кроме того, муниципалитет анонсировал, что в 2022 году на улице Степной планируется начать строительство еще одного дома, куда расселят людей, живущих в муниципальных квартирах (на праве соцнайма), признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Ранее редакция сообщала, что правительство Новосибирской области готово заплатить застройщикам больше за квадратные метры при расселении ветхого и аварийного жилья.